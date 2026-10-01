Amazon लाया नया Fire TV Stick 4K और री-डिजाइन्ड रिमोट, Alexa+ और कस्टमाइजेबल बटन से है लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon ने एक नया Fire TV Stick 4K (2026) और री-डिजाइन्ड Fire TV रिमोट लॉन्च किया है, जिसमें फास्टर स्ट्रीमिंग और ज्यादा टैक्टाइल कंट्रोल्स जोड़े गए हैं। नए स्टिक के बारे में दावा किया गया है कि ये किसी दूसरे मेजर ब्रांड के समान कीमत वाले 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस की तुलना में एप्स को तेजी से लोड करता है और प्लेबैक जल्दी शुरू करता है। Amazon ने अपनी Fire TV स्टिक रेंज को तीन टियर्स में आसान भी बना दिया है। नया हार्डवेयर Vega OS पर चलता है, 4K स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है और Alexa+ के साथ आता है। रिमोट स्टिक के साथ शामिल है और इसे अलग से भी खरीदा जा सकता है।

Amazon Fire TV Stick 4K (2026) की कीमत और उपलब्धता Fire TV Stick 4K की कीमत $59.99 (लगभग 5,800 रुपये) है, जबकि अलग से खरीदे जाने पर नए Fire TV रिमोट की कीमत $14.99 (लगभग ₹1,400) है। स्ट्रीमिंग स्टिक फिलहाल ऑर्डर करने के लिए उपलब्ध है, जबकि स्टैंडअलोन रिमोट प्री-ऑर्डर के लिए मौजूद है।

Fire TV Stick 4K की शिपिंग अमेरिका, कनाडा, जापान, मैक्सिको, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। Amazon की योजना अक्टूबर के अंत में दूसरे मार्केट्स में उपलब्धता बढ़ाने की है। स्टैंडअलोन Fire TV रिमोट की शिपिंग अमेरिका में अक्टूबर के अंत में शुरू होने की उम्मीद है।

एक लिमिटेड पीरियड के लिए, अमेरिका में कस्टमर्स Prime Big Deal Days के तहत Fire TV Stick 4K को $29.99 (लगभग 2,900 रुपये) में खरीद सकते हैं। ये डिस्काउंटेड कीमत इसकी रेगुलर कॉस्ट की आधी है। ये पैकेज नए Fire TV रिमोट के साथ आता है और इसमें Alexa+ और री-डिजाइन्ड Fire TV एक्सपीरियंस शामिल है।

Amazon 2027 की शुरुआत में लॉन्च के लिए Fire TV Remote Plus भी तैयार कर रहा है। कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत की घोषणा नहीं की है। Amazon Fire TV Stick 4K (2026) के फीचर्स नया Fire TV Stick 4K एक क्वाड-कोर 1.7GHz प्रोसेसर और 8GB इंटरनल स्टोरेज से लैस है। ये Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 और Bluetooth Low Energy को सपोर्ट करता है। ये डिवाइस HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 और AV1 फॉर्मैट्स के सपोर्ट के साथ 4K रेजॉल्यूशन और 60fps तक वीडियो आउटपुट दे सकता है।

Amazon का दावा है कि नया मॉडल लोडिंग टाइम्स को बेहतर बनाता है, जिसमें एप्स 35 परसेंट से ज्यादा तेजी से खुलते हैं और प्लेबैक लगभग 20 परसेंट जल्दी शुरू होता है। कंपनी ने तीन 4K स्मार्ट टीवी के इन-बिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ भी इस स्टिक की तुलना की और पाया कि इसके टेस्टेड सेटअप ने कंटेंट को तेजी से शुरू किया।

Fire TV Stick 4K (2026) का डिजाइन ज्यादा स्लिम है और इसे शामिल की गई केबल का इस्तेमाल करके किसी कम्पैटिबल TV के USB पोर्ट के जरिए पावर दी जा सकती है। ये Amazon के Vega OS पर चलता है और Alexa+ और री-डिजाइन्ड Fire TV इंटरफेस के साथ आता है। Amazon ने कहा कि प्लेटफॉर्म को Spotify, Xbox और VLC सहित Netflix, YouTube, Disney+ और Prime Video जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ 2,000 से ज्यादा एडिशनल एप्स मिले हैं।

नया स्ट्रीमिंग स्टिक एक री-डिजाइन्ड Fire TV रिमोट के साथ आता है, जिसमें नया शेप्ड बॉडी और इसके कंट्रोल्स में टैक्टाइल बदलाव किए गए हैं। अपडेटेड लेआउट का मकसद रिमोट को बिना देखे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले बटनों को आसानी से ढूंढने लायक बनाना है। इसमें एक कस्टमाइजेबल स्टार बटन भी जोड़ा गया है जिसे किसी एप या कुछ सेटिंग्स, जैसे क्लोज्ड कैप्शन्स और स्क्रीन मैग्निफायर के लिए असाइन किया जा सकता है।

रिमोट में कम्पैटिबल टीवी, साउंडबार और रिसीवर्स के लिए डेडिकेटेड पावर, वॉल्यूम और म्यूट कंट्रोल्स बरकरार रखे गए हैं। ये 2019 के बाद से लॉन्च किए गए Amazon Ember टीवी और Fire TV स्ट्रीमिंग डिवाइसेज के साथ काम करता है।

Fire TV की दूसरी डिटेल्स Amazon अपनी Fire TV Stick रेंज को तीन मेन मॉडल्स के इर्द-गिर्द स्ट्रीमलाइन भी कर रहा है। Fire TV Stick HD एंट्री-लेवल ऑप्शन बना रहेगा, जबकि Fire TV Stick 4K स्टैंडर्ड 4K मॉडल बन जाएगा। Fire TV Stick 4K Max एडिशनल स्टोरेज, Dolby Vision, Dolby Atmos और Alexa+ होम थिएटर सपोर्ट के साथ इसके ऊपर रहेगा। Fire TV Cube हैंड्स-फ्री Alexa+ और वॉयस कंट्रोल्स के साथ कंपनी के हायर-एंड स्ट्रीमिंग डिवाइस के तौर पर काम करता रहेगा। कस्टमर्स मौजूदा Fire TV मॉडल्स को तब तक खरीद सकते हैं जब तक कि वे बिक न जाएं।