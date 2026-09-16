Amazon ने भारत में लॉन्च किया AI-पावर्ड Alexa+, हिंदी-हिंग्लिश सपोर्ट के साथ सभी यूजर्स के लिए रहेगा फ्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon ने भारत में Alexa के पहली बार आने के आठ साल बाद अपना AI-पावर्ड 'Alexa+' वॉयस असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है। ये अपग्रेडेड असिस्टेंट आज से भारत के सभी यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध है, जिसमें लॉन्च के साथ ही हिंदी और हिंग्लिश दोनों का सपोर्ट दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, Alexa+ को बातचीत को ज्यादा कन्वर्सेशनल बनाने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट्स को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत पहला ऐसा देश भी बन गया है जहां Amazon अपने Alexa+ और Amazon Now को एक साथ ला रहा है।

Alexa+ अब भारत में उपलब्ध रेडमंड-बेस्ड टेक दिग्गज का कहना है कि Alexa+ का आना देश में उसके AI-पावर्ड असिस्टेंट के पहले इंटरनेशनल एक्सपांशन को दर्शाता है। आठ साल पहले भारत में Alexa को लॉन्च किया गया था और अब Amazon देश के यूजर्स के लिए इसका ज्यादा कैपेबल, जेनेरेटिव AI-बेस्ड वर्जन पेश कर रहा है।

Alexa+ आज से भारत में सभी के लिए फ्री है। अर्ली एक्सेस फेज के दौरान यूजर्स बिना किसी सब्सक्रिप्शन के इस अपग्रेडेड असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। Amazon ने ये भी कन्फर्म किया है कि अर्ली-एक्सेस पीरियड खत्म होने के बाद भी प्राइम मेंबर्स के लिए Alexa+ बिना किसी एडिशनल खर्च के उपलब्ध रहेगा।

भारतीय बाजार के लिए मेन अट्रैक्शन में इसका लैंग्वेज सपोर्ट शामिल है। कंपनी के मुताबिक, Alexa+ लॉन्च के समय ही हिंदी और हिंग्लिश में समझ सकता है और जवाब दे सकता है, साथ ही जल्द ही और भी भाषाओं को इसमें एड किए जाने की पुष्टि की गई है।

भारत के लिए एक और खास इंटीग्रेशन Amazon के क्विक-कॉमर्स बिजनेस के साथ है। कंपनी का कहना है कि भारत पहला देश है जहां अमेजन Alexa+ और Amazon Now को एक साथ ला रहा है। इसका मतलब है कि AI वॉयस असिस्टेंट को अमेजन के क्विक-कॉमर्स एक्सपीरिएंस के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे-जैसे यूजर रिक्वेस्ट करते जाएंगे, Alexa+ मांगी गई चीजों को कार्ट में जोड़ता जाएगा। हालांकि, ऑर्डर अपने-आप प्लेस नहीं होगा और इसके लिए मैनुअल वॉयस कन्फर्मेशन की जरूरत होगी।

Alexa+ बातचीत के पूरे फ्लो को फॉलो कर सकता है और बातचीत जारी रहने के दौरान यूजर द्वारा मांगी गई चीजों को सीधे Amazon Now कार्ट में एड कर सकता है। हालांकि, ये असिस्टेंट ऑर्डर अपने आप प्लेस नहीं करेगा। ऑर्डर पूरा करने से पहले यूजर को अपनी वॉयस से कन्फर्मेशन देना होगा।