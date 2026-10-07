Amazon सेल की सबसे बड़ी स्मार्टफोन डील्स: खरीदने से पहले देख लें, नहीं तो बाद में होगा फील!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल कल यानी 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। फेस्टिव सीजन की इस सबसे बड़ी सेल में कई स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही कुछ फोन्स पर तो एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसे बेनिफिट्स भी मिलेंगे।

सेल से पहले ही अमेजन ने Samsung, Apple, Xiaomi, OnePlus और iQOO समेत कई कंपनियों के स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स से पर्दा उठा दिया है। ऐसे में अगर आप भी सेल के दौरान नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले सभी डिवाइस की कीमतें जान लें...

Galaxy S25 Ultra पर डिस्काउंट सेल के दौरान Samsung Galaxy S25 Ultra सिर्फ 84,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा जिसमें कूपन ऑफर भी शामिल है। फोन पर 9 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिलेगा। बता दें कि Galaxy S25 Ultra को भारत में 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था।

iPhone 16 भी मिलेगा सस्ता एप्पल का iPhone 16 भी इस सेल के दौरान सिर्फ 71,999 रुपये में मिलेगा, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत 89,900 रुपये है। इसके अलावा OnePlus Nord 6 सेल में सिर्फ 42,999 रुपये का मिलेगा, जो 52,999 रुपये की लिस्टेड कीमत से काफी कम है।

Xiaomi और iQOO फोन्स पर डिस्काउंट सेल के दौरान Xiaomi 17 सिर्फ 59,999 रुपये में मिलेगा, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत 1,19,999 रुपये है। इतना ही नहीं सेल में iQOO 15R की प्रभावी कीमत सिर्फ 46,499 रुपये होगी, जो 69,999 रुपये की मिलता है। साथ ही iQOO Z11xa सिर्फ 24,999 रुपये और Redmi 15C 5G Prime भी सिर्फ 15,999 रुपये में मिलेगा।