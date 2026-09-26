8 अक्टूबर से शुरू होगी Amazon Great Indian Festival सेल, पहले ही लाइव हुईं अर्ली डील्स; ये फोन मिल रहे सस्ते

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Great Indian Festival 2026 आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर से शुरू होगी। इस एनुअल सेल से पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कुछ डील्स को टीज करना शुरू कर दिया है। फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर 80 परसेंट तक की छूट मिलेगी। कस्टमर्स एलिजिबल बैंक कार्ड्स और EMI ट्रांजैक्शन्स का इस्तेमाल करके 10 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकेंगे। Amazon Great Indian Festival के दौरान Prime मेंबर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जबकि Amazon Pay यूजर्स भी कई कैशबैक और पेमेंट ऑफर्स का फायदा उठा सकेंगे।

Amazon Great Indian Festival 2026: बेस्ट स्मार्टफोन ऑफर्स Amazon ने Great Indian Festival 2026 से पहले अपनी अर्ली डील्स के तहत अलग-अलग प्राइस सेगमेंट्स में स्मार्टफोन डील्स अनाउंस की हैं। OnePlus N6x अब बैंक ऑफर्स मिलाकर 18,499 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहा है, जो इसकी असली कीमत 19,999 रुपये से कम है।

इसी तरह, iQOO Z10 Lite 5G को 18,999 रुपये की असली कीमत के बजाय 15,999 रुपये (बैंक ऑफर्स के साथ) में खरीदा जा सकता है। iQOO Neo 10 बैंक ऑफर्स के साथ 41,999 रुपये में मिल रहा है। सस्ते ऑप्शन्स की तलाश कर रहे बायर्स Lava Bold N2 पर गौर कर सकते हैं, जो 12,999 रुपये के बजाय 8,729 रुपये (बैंक ऑफर्स के साथ) पर लिस्ट है।

स्मार्टफोन्स के अलावा, Great Indian Festival 2026 की अर्ली डील्स में दूसरी एक्सेसरीज पर भी प्राइस कट दिया गया है। OnePlus Watch 2R अब 9,999 रुपये में मिल रही है। A18 Pro चिप वाला Apple 2026 MacBook Neo 13 लैपटॉप 71,990 रुपये में उपलब्ध है। Marshall Acton III स्टीरियो होम स्पीकर्स 27,999 रुपये में लिस्ट किए गए हैं।

Amazon Great Indian Festival 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट टीवी और बाकी प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स Great Indian Festival 2026 की अर्ली डील्स के तहत Samsung का 55-इंच Mini LED 4K Vision AI TV 53,900 रुपये में मिल रहा है। TCL का 55-इंच QD-Mini LED Google TV अब 62,990 रुपये में लिस्टेड है। इसी तरह LG अपना 55-इंच NU87 AI webOS TV 45,990 रुपये में बेच रहा है।

Intel Core 3 100U प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज वाला Asus Vivobook 15 59,990 रुपये पर लिस्टेड है। Sony Alpha ILCE-6700 APS-C इंटरचेंजेबल-लेंस मिररलेस कैमरा 1,25,990 रुपये में मिल रहा है। होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी काफी घटी हुई कीमतों पर मिल रहे हैं। Samsung का 653L AI स्मार्ट रेफ्रिजरेटर 82,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। Bosch की 8kg फ्रंट-लोड वाशिंग मशीन 31,490 रुपये में उपलब्ध है। Amazon फैशन, होम और किचन प्रोडक्ट्स और डेली इस्तेमाल की जरूरी चीजों पर भी डिस्काउंट दे रहा है। होम और किचन आइटम्स 60 परसेंट तक की छूट के साथ लिस्ट हैं, जबकि ग्रॉसरी और रोजमर्रा की चीजों पर 50 परसेंट तक की छूट मिल रही है।

सेल प्राइस के ऊपर, बायर्स एलिजिबल SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स (EMI ट्रांजैक्शन्स समेत) से खरीदारी करने पर 10 परसेंट का तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। सेल के दौरान Prime मेंबर्स को एडिशनल फायदे मिलेंगे। Amazon Pay यूजर्स बाकी ऑफर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड Prime मेंबर्स के लिए अनलिमिटेड 5 परसेंट कैशबैक और नॉन-प्राइम कस्टमर्स के लिए 3 परसेंट कैशबैक देता है। उन्हें 2,500 रुपये तक के वेलकम बेनिफिट्स भी मिलेंगे।