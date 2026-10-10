सेल में iPhone लेने का सही मौका! Amazon Great Indian Festival में गिरे iPhone 16 और iPhone 17e के दाम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप किसी iPhone पर एक अच्छी डील का इंतजार कर रहे थे, तो Amazon की Great Indian Festival 2026 सेल में कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जिन्हें देखना बिल्कुल बनता है। इस ऑनगोइंग सेल में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, होम अप्लायंसेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, साथ ही एलिजिबल बैंक ऑफर्स, कूपन्स, कैशबैक और EMI बेनिफिट्स के जरिए एक्स्ट्रा बचत भी की जा सकती है। जिन डील्स पर नजर डालना फायदे का सौदा है, उनमें iPhone 16 और iPhone 17e शामिल हैं और दोनों ही काफी घटी हुई कीमतों पर उपलब्ध हैं। तो अगर आप iPhone पर स्विच करने या अपने पुराने मॉडल से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यहां जानिए कि इन दोनों फोन्स पर आप कितनी बचत कर सकते हैं।

Amazon Great Indian Festival 2026: बेस्ट iPhone डील्स iPhone 16 का 128GB वेरिएंट इस वक्त Amazon पर 76,999 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी 89,900 रुपये वाली MRP से काफी कम है। Amazon के एडिशनल पेमेंट ऑफर्स के जरिए आप iPhone 16 पर थोड़ी और बचत भी कर सकते हैं। इनमें एलिजिबल SBI क्रेडिट कार्ड्स पर 1,250 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay बैलेंस के जरिए 2,309 रुपये तक का कैशबैक शामिल है। अगर आप एक साथ पूरा पैसा देने के बजाय किश्तों में चुकाना चाहते हैं, तो चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी है। बाकी EMI 2,707 रुपये प्रति महीने की शुरुआती कीमत पर शुरू है। वहीं, पुराना फोन एक्सचेंज कर आप 40,300 रुपये तक की छूट पा सकते हैं।

अगर आप एक नया मॉडल लेना पसंद करते हैं, तो iPhone 17e का 256GB ऑप्शन 71,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसकी MRP 79,900 रुपये है।

iPhone 17e खरीदने वाले ग्राहक एलिजिबल SBI क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 1,250 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा Amazon Pay बैलेंस के जरिए 2,159 रुपये तक का कैशबैक भी मिल रहा है। ये सारे ऑफर्स एलिजिबिलिटी के दायरे में आते हैं, इसलिए यह देखने के लिए कि आप किन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं, प्रोडक्ट पेज पर नियम और शर्तें जरूर देख लें।