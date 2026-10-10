₹25,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन डील्स! Amazon Great Indian Festival में इन फोन्स पर बंपर छूट, देखें लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Great Indian Festival Sale 2026 इस हफ्ते की शुरुआत में पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर भारी प्राइस कट के साथ शुरू हो गई है। अगर आप जेब पर ज्यादा बोझ डाले बिना एक नया हैंडसेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो 25,000 रुपये के अंदर एक ऑल-राउंडर स्मार्टफोन इस सेल में देख सकते हैं। हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, टॉप-नॉच कैमरा, स्ट्रॉन्ग चिपसेट और 5G कनेक्टिविटी वाले कई मॉडल्स चल रही सेल में डिस्काउंट के साथ लिस्टेड हैं। डील को और भी बेहतर बनाने के लिए आप चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन्स का फायदा उठा सकते हैं।

Amazon Great Indian Festival 2026: 25,000 रुपये के अंदर स्मार्टफोन डील्स इस साल की Amazon Great Indian Festival Sale लोगों के लिए दशहरा और दिवाली से पहले iQOO, Samsung, OnePlus, Realme और दूसरे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट पाने का एक परफेक्ट मौका है। आप SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के साथ-साथ SBI क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन्स पर 10 परसेंट का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा शॉपर्स Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड पर 5 परसेंट कैशबैक पाने के भी हकदार हैं।

इफेक्टिव परचेज प्राइस को और ज्यादा कम करने के लिए एडिशनल एक्सचेंज बोनस और कैशबैक ऑप्शन्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, Realme Narzo 100x 5G इस वक्त अपनी ओरिजिनल MRP 35,999 रुपये से कम होकर 22,499 रुपये में मिल रहा है। इस पर एक्सचेंज ऑफर के जरिए 23,050 रुपये तक की एडिशनल सेविंग का भी ऑप्शन उपलब्ध है। बायर्स चुनिंदा SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर 1,250 रुपये तक का डिस्काउंट देने वाले बैंक प्रमोशन्स का फायदा भी उठा सकते हैं।