Amazon की ग्रेट फ्रीडम सेल 8 अक्टूबर से होगी शुरू, Galaxy S25 Ultra और iPhone 16 जैसे फोन्स पर मिलेगा डिस्काउंट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Great Freedom Sale 2026 आने वाले 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। ये अपकमिंग सेल Flipkart Big Billion Days Sale 2026 को टक्कर देगी। सेल के दौरान दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा स्मार्टफोन्स, पीसी, लैपटॉप, टीडब्ल्यूएस (TWS), वॉशिंग मशीन, स्मार्ट होम अप्लायंसेज, रेफ्रिजरेटर और स्मार्टवॉच जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को काफी कम कीमतों पर पेश किए जाने की उम्मीद है। अब Amazon ने Great Indian Festival Sale के दौरान डिस्काउंट कीमत पर मिलने वाले हैंडसेट्स को टीज करना शुरू कर दिया है, जिनमें iPhone 16, Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15R, iQOO 15R, OnePlus 13s, Vivo X300 FE, Xiaomi 17, Oppo Reno 16 और बाकी शामिल हैं।

Amazon Great Indian Festival Sale 2026 के डील्स हुए टीज Amazon Great Indian Festival Sale 2026 के लिए बनी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट कर उन स्मार्टफोन्स का खुलासा कर दिया गया है जो सेल के दौरान डिस्काउंटेड कीमतों पर मिलेंगे। माइक्रोसाइट से कन्फर्म होता है कि 'अल्ट्रा प्रीमियम' कैटेगरी के हिस्से के तौर पर iPhone 16, Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15R, iQOO 15R, Xiaomi 17, Vivo X300 FE, OnePlus 15, Oppo Reno 16, OnePlus 13s और Samsung Galaxy Z Fold 7 काफी कम कीमतों पर पेश किए जाएंगे।

वहीं, प्रीमियम कैटेगरी में जिन हैंडसेट्स को डिस्काउंट के साथ पेश किया जाएगा उनमें OnePlus Nord CE 6, Samsung Galaxy A56, iQOO Z11, OnePlus Nord 6, Oppo Reno 15, Redmi Turbo 5, Tecno Camon 50 Ultra, Oppo Reno 16c, Vivo S2 और Redmi Note 15 Pro+ शामिल हैं। दूसरी ओर, OnePlus Nord CE 6 Lite, Samsung Galaxy M47, iQOO Z11xa, Redmi Note 17, OnePlus N6, Realme Narzo 100x 5G, Samsung Galaxy A17, Redmi Note 15, iQOO Z11x और Oppo A6x 5G जैसे मिड-रेंज फोन्स Amazon Great Indian Festival Sale 2026 के दौरान काफी कम कीमतों पर लिस्ट किए जाएंगे।

बजट हैंडसेट की तलाश करने वाले बायर्स के लिए Amazon Great Indian Festival Sale 2026 में Samsung Galaxy M17e, OnePlus N6x, Redmi 15C, iQOO Z11 Lite और Samsung Galaxy M17 5G रियायती कीमतों पर मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 16 को 70,000 रुपये से कम की रियायती कीमत पर पेश किए जाने की उम्मीद है। ये लगभग 20,000 रुपये की प्राइस कट होगी, क्योंकि iPhone 16 फिलहाल 89,999 रुपये में बिकता है। वहीं, Samsung Galaxy S25 Ultra को 85,000 रुपये से कम की इफेक्टिव कीमत पर पेश किया जा सकता है। हालांकि, इन आंकड़ों में कार्ड डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस शामिल हो सकते हैं। Amazon पहले ही कन्फर्म कर चुका है कि वह SBI के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और EMI ट्रांजैक्शन पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट देगा।