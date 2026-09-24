आगे-पीछे दोनों तरफ सोलर पैनल! लॉन्च हुई Amazfit की नई स्मार्टवॉच, 51 दिन तक चलेगी बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazfit ने लंबी दूरी की आउटडोर एक्टिविटीज और कई दिनों के एडवेंचर्स के लिए डिजाइन की गई एक रग्ड स्मार्टवॉच के तौर पर T-Rex Dual Solar को लॉन्च किया है। इसमें 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाला 1.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है और बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए इसके आगे और पीछे दोनों तरफ सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये स्मार्टवॉच एडवांस नेविगेशन टूल्स, 180 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स, 10 ATM वाटर रेजिस्टेंस और 50 मीटर तक रिक्रिएशनल डाइविंग सपोर्ट भी ऑफर करती है।

Amazfit T-Rex Dual Solar की कीमत और उपलब्धता Amazfit T-Rex Dual Solar की कीमत $649.99 (लगभग 62,300 रुपये) है और ये अमेरिका में Amazfit की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने अभी तक भारत में इसके लॉन्च को लेकर किसी भी डिटेल की घोषणा नहीं की है।

Amazfit T-Rex Dual Solar के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Amazfit T-Rex Dual Solar में 466x466 पिक्सल रेजोल्यूशन और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाला 1.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन को सैफायर ग्लास से प्रोटेक्ट किया गया है और इस वॉच में ग्रेड 5 टाइटेनियम बेजल और बटन्स के साथ ग्लास-सिरेमिक रियर पैनल मिलता है। इसमें व्हाइट और रेड लाइट ऑप्शन्स वाली इन-बिल्ट फ्लैशलाइट भी शामिल है।

इस स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉल्स के लिए माइक्रोफोन और स्पीकर दिया गया है और ये Bluetooth 5.3 और Wi-Fi 2.4GHz को सपोर्ट करती है। ये Zepp एप के जरिए Android 7.0 और उससे ऊपर और iOS 14.0 और उससे ऊपर के वर्जन्स के साथ काम करती है। ये Zepp Flow, पॉडकास्ट स्टोरेज और 180 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स के साथ Zepp Coach ट्रेनिंग प्लान्स और Strava, TrainingPeaks, Runna और Google Fit के साथ इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करती है।

नेविगेशन के लिए, T-Rex Dual Solar डुअल-बैंड GPS और छह सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करती है। ये प्रीलोडेड कलर मैप्स, डाउनलोडेबल कंटूर और स्की रिसॉर्ट मैप्स, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, रूट प्लानिंग, वेपॉइंट नेविगेशन और POI सर्च के साथ आती है। ये Navigation Gradient Curve फीचर के जरिए कलर-कोडेड एलिवेशन प्रोफाइल भी ऑफर करती है और रियल-टाइम लोकेशन और एक्टिविटी की जानकारी शेयर करने के लिए LiveShare को सपोर्ट करती है।

इस वॉच को 10 ATM वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिली है और ये 50 मीटर तक रिक्रिएशनल डाइविंग को सपोर्ट करती है। इसके हेल्थ फीचर्स में हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, स्किन टेम्परेचर, स्लीप, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और ब्रीदिंग क्वालिटी ट्रैकिंग शामिल हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग और गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी सपोर्ट करती है।

T-Rex Dual Solar 660mAh की बैटरी पैक करती है और नॉर्मल इस्तेमाल में इसके 25 दिनों तक चलने की रेटिंग दी गई है। Amazfit का दावा है कि रोजाना तीन घंटे सीधे धूप में फ्रंट पैनल रखने से ये बैकअप 34 दिनों तक बढ़ सकता है, जबकि इसकी टेस्टिंग कंडीशन्स के तहत रियर सोलर चार्जिंग बैटरी लाइफ को 51 दिनों तक बढ़ा सकती है।