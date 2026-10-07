Airtel पोस्टपेड प्लान्स हुए महंगे, लेकिन हर साल मिलेगा फ्री इंटरनेशनल रोमिंग पैक भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने पोस्टपेड प्लान्स में कुछ बदलाव किया है। एक तरफ तो कंपनी ने पोस्टपेड टैरिफ में 50 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही नए प्लान्स में हर साल एक फ्री इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप का बेनिफिट भी ऐड कर दिया है। नए प्लान 8 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे।

कंपनी का कहना है कि मौजूदा पोस्टपेड यूजर्स को भी करीब एक महीने के अंदर उनके मौजूदा प्लान के सबसे नजदीकी महंगे प्लान में शिफ्ट कर दिया जाएगा। साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि फ्री में मिलने वाली इंटरनेशनल रोमिंग बेनिफिट की कीमत करीब 2,000 रुपये है। चलिए पहले जानते हैं कि ये रोमिंग पैक कितने दिन के लिए मिलेगा...

कितने दिन के लिए मिलेगा रोमिंग पैक? इस फ्री वाले इंटरनेशनल रोमिंग पैक में ग्राहकों को 5GB मोबाइल डेटा मिलने वाला है। साथ ही इसमें 60 मिनट की आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा इसमें 25 आउटगोइंग SMS और इनकमिंग SMS की सुविधा भी मिलेगी। ये पैक 5 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक पूरे साल में कभी भी इस फ्री रोमिंग पैक को एक्टिवेट कर सकेंगे।

खास बात ये है कि फैमिली पोस्टपेड प्लान यूज करने वाले ग्राहकों को तो फैमिली के हर मेंबर को ये फ्री इंटरनेशनल रोमिंग बेनिफिट मिलेगा।इसके अलावा एयरटेल के नए पोस्टपेड प्लान्स में फ्री इंटरनेशनल रोमिंग के साथ साथ मौजूदा बेनिफिट्स भी जारी रहेंगे।