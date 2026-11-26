टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Airtel के पोर्टफोलियो में यूजर्स के लिए कई रिचार्ज प्लान शामिल हैं। अब कंपनी ने ट्राई की ओर से जरूरी किए प्लान भी पेश कर दिए हैं। इन प्लान में कंपनी डेटा ऑफर नहीं करती हैं। एयरटेल के इन प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस ऑफर किए जाते हैं। कुछ प्लान में कंपनी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ऑफर किए हैं।

Bharti Airtel के बिना डेटा वाले रिचार्ज प्लान प्लान की कीमत वैलिडिटी कॉलिंग SMS अतिरिक्त बेनिफिट ₹185 28 दिन अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल 300 30 दिन के लिए फ्री हेलोट्यून्स ₹203 30 दिन अनलिमिटेड लोकल, नेशनल और रोमिंग कॉल 300 30 दिन के लिए फ्री हेलोट्यून्स ₹206 1 महीना अनलिमिटेड लोकल, नेशनल और रोमिंग कॉल 300 30 दिन के लिए फ्री हेलोट्यून्स ₹469 84 दिन अनलिमिटेड कॉलिंग 900 12 महीने के लिए Adobe Express Premium, Airtel Safe और फ्री हेलोट्यून्स ₹1,849 365 दिन अनलिमिटेड लोकल, नेशनल और रोमिंग कॉल 3,600 1 साल के लिए Adobe Express Premium, Airtel Safe और फ्री हेलोट्यून्स Airtel Rs 185 Plan एयरटेल के इस वॉइस और एसएमएस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी और रोमिंग कॉल ऑफर करती है। इस प्लान में यूजर्स 300 एसएमएस मिलते हैं। एयरटेल इस प्लान के साथ यूजर्स को 30 दिनों के लिए हेलोट्यून्स भी ऑफर करती है। Airtel Rs 203 Plan एयरटेल के इस वॉयस ओनली प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। इस प्लान में भी कंपनी डेटा ऑफर नहीं करती है। प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड लोकल, नेशनल और रोमिंग कॉल के साथ 300 एसएमएस दिए जाते हैं। 203 रुपये वाले प्लान में भी कंपनी Hellotunes ऑफर करती है।

Airtel Rs 206 Plan एयरटेल के 206 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी एक महीने की है। इस प्लान में भी कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग (लोकल, नेशनल और रोमिंग) के साथ 300 एसएमएस मिलते हैं। इसके साथ ही यूजर्स को 30 दिनों तक हेलोट्यून्स दिया जा रहा है।

Airtel Rs 469 Plan एयरटेल के 469 रुपये वाले प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को बिना डेटा के अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 एसएमएस मिलते हैं। फ्री बेनिफिट की बात करें तो एयरटेल के ग्राहकों को 12 महीने के लिए Adobe Express Premium, Airtel Safe और फ्री हेलोट्यून्स ऑफर किया जा रहा है।