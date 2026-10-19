Airtel लाया नए रिचार्ज प्लान: ₹185 से शुरू कीमत; मिलेंगे कॉलिंग और SMS बेनिफिट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Airtel ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए तीन नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। इन प्लान्स को उन यूजर्स के लिए लाया गया है जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं है और वे सिर्फ कॉलिंग और SMS के लिए कोई अलग रिचार्ज चाहते हैं। खास बात ये है कि इन प्लान की शुरुआती कीमत सिर्फ 185 रुपये है। प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 300 SMS और HelloTunes का एक्सेस भी मिल रहा है, लेकिन इसमें मोबाइल डेटा शामिल नहीं है।

ये प्लान सबसे ज्यादा फीचर फोन यूज करने वाले ग्राहकों और ऐसे यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जो इंटरनेट के लिए Wi-Fi पर डिपेंड रहते हैं। इन प्लान्स से आप अब बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपने SIM को एक्टिव भी रख सकते हैं। चलिए इन प्लान्स के बारे में जानते हैं...

Airtel के नए रिचार्ज प्लान Airtel के नए प्लान्स 185 रुपये, 203 रुपये और 206 रुपये की कीमत में आते हैं। इन तीनों प्लान्स में लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग अनलिमिटेड मिलने वाली है। साथ ही प्लान में कुल 300 SMS और HelloTunes का एक्सेस भी मिल रहा है।