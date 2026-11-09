Airtel के एक रिचार्ज के साथ दूसरा रिचार्ज बिल्कुल फ्री, डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी Airtel का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हां तो कंपनी आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। दरअसल कंपनी अपने चुनिंदा ग्राहकों को Buy 1 Get 1 Free यानी एक रिचार्ज के साथ दूसरा रिचार्ज बिल्कुल फ्री दे रही है। इस ऑफर के जरिए यूजर्स को 349 रुपये और 399 रुपये वाले प्रीपेड प्लान पर एक एक्स्ट्रा रिचार्ज फ्री मिल रहा है।

खास बात ये है कि दोनों प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की होने वाली है। ऐसे में एक बार पैसे खर्च करके यूजर्स को टोटल 56 दिन तक का रिचार्ज मिल जाएगा। हालांकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए Airtel Thanks एप पर दिख रहा है। कुछ ही यूजर्स को ये ऑफर मिल रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Airtel के ₹349 वाले प्लान के बेनिफिट्स सबसे पहले Airtel के 349 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा मिल रहा है। साथ ही प्लान में Airtel 5G नेटवर्क वाले एरिया में अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिल रहा है। प्लान में अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग के साथ डेली 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिल रही है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की होने वाली है।

साथ ही प्लान में 12 महीने का Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, जिसकी कीमत करीब 4,000 रुपये बताई जा रही है। प्लान में फ्री HelloTunes और Airtel Safe भी मिल रहा है। Airtel Safe के तहत यूजर्स को स्पैम कॉल अलर्ट, फ्रॉड लिंक ब्लॉकिंग और OTP स्कैम से बचाव के लिए AI बेस्ड Fraud Alert मिलते हैं।

Airtel के ₹399 वाले प्लान के बेनिफिट्स ऐसा ही ऑफर 399 रुपये वाले प्लान में भी मिल रहा है जिसकी वैलिडिटी 28 दिन की है। प्लान में अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है। साथ ही प्लान में डेली 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत प्लान में अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा भी मिल रहा है। प्लान में डेली डेटा यूज की कोई तय लिमिट नहीं है।