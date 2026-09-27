Airtel के अब इन प्लान्स पर मिलेगा Amazon Prime Lite का फायदा, जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel ने अपने चुनिंदा ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ Amazon Prime Lite का बेनिफिट देने का एलान किया है। Airtel की Xstream Fiber और AirFiber सर्विसेज पूरे भारत में मौजूद हैं। Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को Amazon का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं। Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन की कीमत एक साल के लिए 799 रुपये है। हाल ही में Reliance Jio ने भी अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर इसका एलान किया था। कंपनी की तरफ से Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन सिर्फ चुनिंदा ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ ही ऑफर किया जा रहा है। इस ऑफर से जुड़ी पूरी डिटेल्स नीचे देखें।

Bharti Airtel के कौन-से ब्रॉडबैंड प्लान्स देंगे Amazon Prime Lite? Bharti Airtel अपने यूजर्स को इन ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ Amazon Prime Lite ऑफर करेगी- 999 रुपये, 1,199 रुपये, 1,599 रुपये और 3,999 रुपये। इस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए यूजर्स को Airtel Thanks एप के ‘Rewards and OTTs’ सेक्शन में जाना होगा।

ध्यान दें कि ये ऑफर सिर्फ एलिजिबल Airtel Wi-Fi यूज़र्स को ही दिया जाएगा। Prime Lite सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को Prime Video का एक्सेस और Amazon Prime के बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं। हालांकि, Prime Lite सब्सक्रिप्शन में रेगुलर प्राइम जितनी सुपरफास्ट डिलीवरीज नहीं मिलती हैं।

Bharti Airtel ने ये भी बताया है कि वह जब चाहे इस ऑफर को वापस ले सकती है। कंपनी ने साफ किया है कि अगर किसी यूजर ने टेलीकॉम ऑपरेटर की किसी दूसरी सर्विस से पहले ही Amazon Prime का एक्सेस ले रखा है, तो वे इस नए ऑफर को क्लेम नहीं कर सकेंगे।