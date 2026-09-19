7,000mAh की बड़ी बैटरी वाला नया 5G फोन, भारत में आज होगा लॉन्च; मिलेगा 48MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Ai+ Nova 2 Power आज भारत में Nova 2 लाइनअप के लेटेस्ट मॉडल के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। माधव सेठ के नेतृत्व वाले ब्रांड ने बीते दिनों इस नए फोन की लॉन्च डेट की घोषणा की थी। ये Nova 2 लाइनअप में सबसे नया एडिशन होगा। पहले ही ब्रांड ने एक ई-कॉमर्स साइट के जरिए हैंडसेट की कई डिटेल्स टीज कर दी थीं, जिनमें इसका चिपसेट, बैटरी, कलर ऑप्शन्स और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। इस अपकमिंग Ai+ हैंडसेट को कंपनी के nxtQ OS पर चलने और MediaTek चिपसेट से लैस होने के लिए टीज किया गया है।

Ai+ Nova 2 Power का भारत में आज होगा लॉन्च भारत में Ai+ Nova 2 Power का लॉन्च आज यानी 19 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे (IST) तय किया गया है। ये भी कन्फर्म है कि कंपनी के बाकी मॉडल्स की तरह ये स्मार्टफोन भी Flipkart के जरिए ही सेल किया जाएगा।

ब्रांड ने पहले खुलासा किया था कि उसका अपकमिंग हैंडसेट पांच कलर ऑप्शन्स- डीप पर्पल, ब्लू फ्यूजन, गोल्डन ब्लू फ्यूजन, मिडनाइट ब्लैक और ओशन ग्रीन में उपलब्ध होगा। प्रमोशनल इमेज में कई कलर ऑप्शन पर ग्रेडिएंट फिनिश दिखाई देती है, जबकि कुछ दूसरे मॉडल्स में सॉलिड फिनिश मिलेगी।

Nova 2 Power 5G Designed to Inspire. Powered to Outlast. Launching on 19th September | 12 PM #aiplussmartphone #Nova2power https://t.co/3yYnx8IgR3 — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) September 17, 2026 डिजाइन की बात करें तो Ai+ Nova 2 Power के रियर में थोड़ा उभरा हुआ स्क्वायर-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल नजर आता है, जिसमें LED फ्लैश और एक और सर्कुलर एलिमेंट के साथ दो बड़े गोल कैमरा रिंग्स दिए गए हैं। कैमरा मॉड्यूल पर 48MP Ai कैमरा की ब्रांडिंग भी है, जिससे इशारा मिलता है कि इसमें 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। रियर पैनल के निचले हिस्से में Ai+ का लोगो दिया गया है, जबकि राइट साइड में मौजूद पावर बटन पर रेड एक्सेंट नजर आ रहा है। Ai+ ने पहले ही कन्फर्म किया था कि Nova 2 Power में MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट मिलेगा। इस स्मार्टफोन के कंपनी के nxtQ OS पर चलने की भी उम्मीद है। इसे 6GB + 128GB और 8GB + 128GB रैम और ऑनबोर्ड स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया जाएगा।

Nova 2 Power को लेकर ये पहले ही कंफर्म किया गया था कि इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। Ai+ का दावा है कि ये बैटरी सिंगल चार्ज में पूरे दिन का इस्तेमाल देने में कैपेबल है।