AI की वजह से महंगे होंगे सस्ते स्मार्टफोन, कीमतों में लगभग 30% तक बढ़ोतरी का है अनुमान

पीटीआई, नई दिल्ली। वैश्विक रिसर्च फर्म जेफरीज ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के चलते बढ़ती मांग के कारण मेमोरी की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे सस्ते (लो-एंड) स्मार्टफोन की कीमतें लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जिससे ग्राहक नए फोन खरीदने में देरी कर सकते हैं या पुराने उत्पाद का विकल्प चुन सकते हैं।

2027 में भी जारी रहेगी चिप शॉर्टेज रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई से जुड़ी मांग के कारण वैश्विक आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा उसी में खप रहा है, जिससे मेमोरी की कीमतों में भारी उछाल आया है। अनुमान है कि कैलेंडर वर्ष 2027 में कुल मेमोरी मांग का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा एआई के लिए होगा। साथ ही, उसी वर्ष एआइ कंपनियों की ओर से लगभग 1.5 ट्रिलियन डालर का पूंजीगत खर्च किए जाने की उम्मीद है, जिससे आने वाली कई तिमाहियों तक मेमोरी की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, कैलेंडर वर्ष के मध्य तक मेमोरी की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती हैं। हालांकि, स्मार्टफोन निर्माता, खासकर किफायती सेगमेंट वाले अभी से ही उपकरणों की बढ़ती कीमतों का असर महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति यूनिट मेमोरी की लागत में लगभग तीन गुना का उछाल आया है।