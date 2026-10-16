गेमिंग और 4K स्ट्रीमिंग के लिए कौन सा वाई-फाई है बेस्ट? Wi-Fi 5 और Wi-Fi 6 में समझें अंतर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, लेकिन टेक इंडस्ट्री के सबसे अहम पड़ावों में से एक, वायरलेस कनेक्टिविटी की शुरुआत रही है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, फ्रिज, टेलीविजन और टैबलेट जैसे हमारे तमाम डिवाइसेज Wi-Fi या सेल्युलर नेटवर्क के जरिए हर वक्त इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इनमें Wi-Fi ज्यादा बैंडविड्थ और ज्यादा भरोसेमंद तरीके से तेज इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। ईथरनेट केबल्स के इस्तेमाल की तुलना में Wi-Fi ने इंटरनेट से कनेक्ट रहने के हमारे तौर-तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं, जहां Wi-Fi Alliance ने Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 और सबसे एडवांस Wi-Fi 7 जैसे नए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पेश किए हैं।

अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स- Wi-Fi 5 और Wi-Fi 6 के बीच मेन अंतर क्या हैं, तो आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6: मेजर डिफरेंस लॉन्च Wi-Fi 5: Wi-Fi 5, जिसे 802.11ac स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, को Wi-Fi Alliance ने साल 2013 में पेश किया था। ये टेक्निकल स्टैंडर्ड अब 13 साल पुराना हो चुका है। हालांकि, कई डिवाइसेज आज भी Wi-Fi 5 सपोर्ट के साथ आते हैं।

Wi-Fi 6: Wi-Fi 6 यानी 802.11ax स्टैंडर्ड इसकी तुलना में काफी नया है। Wi-Fi Alliance ने Wi-Fi 6 को सितंबर 2019 में पेश किया था, यानी ये करीब सात साल पुराना है। ज्यादातर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स Wi-Fi 6 सपोर्ट के साथ आते हैं। हालांकि, अब Wi-Fi 7 सबसे एडवांस स्टैंडर्ड बन चुका है, जिसे 2024 में पेश किया गया था।

इंटरनेट स्पीड Wi-Fi 5: Wi-Fi 5 अपने मॉडर्न ऑप्शन्स के मुकाबले काफी धीमा है। ये 6.9Gbps तक की मैक्जिमम थ्योरेटिकल स्पीड देता है। भले ही असल दुनिया में परफॉर्मेंस अलग हो सकती है, लेकिन इसे आम तौर पर Wi-Fi 6 से धीमा ही माना जाता है।

Wi-Fi 6: दूसरी तरफ, Wi-Fi 6 हाई-बैंडविड्थ वाले टास्क्स को संभालने में कहीं बेहतर है और ये 9.6Gbps तक की मैक्जिमम थ्योरेटिकल स्पीड ऑफर करता है। हालांकि, डिवाइसेज के हिसाब से रियल-वर्ल्ड स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। फिर भी, ये ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलने, हाई-डेफिनिशन (HD/4K) कंटेंट देखने और एक साथ कई बड़ी फाइल्स डाउनलोड करने के लिए काफी बेहतर है।

मल्टी-डिवाइस हैंडलिंग Wi-Fi 5: Wi-Fi 5 स्टैंडर्ड एक साथ कई डिवाइसेज के कनेक्शन्स को उतनी एफिशिएंसी से संभालने के लिए नहीं बना है, जितना इसके मॉडर्न ऑप्शन्स Wi-Fi 6 और Wi-Fi 7 संभाल सकते हैं। Wi-Fi 6: ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (OFDMA) टेक्नोलॉजी के सपोर्ट की बदौलत, Wi-Fi 6 स्टैंडर्ड वाई-फाई चैनल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने की सुविधा देता है, जिससे इसे एक साथ कई डिवाइसेज के बीच शेयर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बिना किसी रुकावट या नेटवर्क जाम के कई डिवाइसेज एक साथ इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं। इसी वजह से ये स्मार्ट होम्स और ज्यादा गैजेट्स वाले घरों के लिए काफी बेहतर है।

नेटवर्क रेंज Wi-Fi 5: Wi-Fi 5 स्टैंडर्ड केवल 5GHz फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करता है, जो तेज स्पीड और नेटवर्क कंजेशन को संभालने के लिए तो बहुत बढ़िया है। हालांकि, सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड सपोर्ट होने की वजह से ये मॉडर्न Wi-Fi स्टैंडर्ड्स के मुकाबले कम रेंज ऑफर करता है।