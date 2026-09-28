फोन से डिलीट हो गई फोटो-वीडियो? Instagram से सीधे गैलरी में ऐसे करें डाउनलोड, जानें आसान स्टेप्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram आज सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है। शुरुआत में इसे सिर्फ फोटो पोस्ट करने की सुविधा के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन समय के साथ Instagram ने कई नए फीचर जोड़े हैं, जिनमें Reels के तौर पर वीडियो पोस्ट करने और कुछ समय के लिए रहने वाला कंटेंट (जैसे फोटो और वीडियो) शेयर करने की सुविधा शामिल है। अक्सर हम Instagram पर अपना कंटेंट पोस्ट करने के बाद फोन में स्पेस खाली करने या दूसरे कारणों से उसे फोन से डिलीट कर देते हैं। हालांकि, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपने स्मार्टफोन के कैमरा रोल में आसानी से फोटोज और वीडियोज दोनों डाउनलोड करने की सुविधा देता है। आप अपनी पोस्ट की हुई या पोस्ट करने जा रहे Instagram स्टोरीज को भी डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आप सोच रहे हैं कि Instagram से अपने स्मार्टफोन में अपनी फोटोज और वीडियोज कैसे सेव करें, तो इसके लिए हमने यहां एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड तैयार की है। फोन में Instagram पोस्ट्स की फोटोज और वीडियोज कैसे डाउनलोड करें? अपने फोन पर Instagram ओपन करें।

स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर में दिख रही अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करके अपनी प्रोफाइल पर जाएं।

अब अपनी पोस्ट की हुई उस फोटो या वीडियो को चुनें जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं और उस पर टैप करें।

इसके बाद, Share बटन पर क्लिक करें।

यहां Download बटन पर जाएं और उस पर क्लिक करें।

फोटो या वीडियो अपने-आप आपके फोन के कैमरा रोल में सेव हो जाएगी। इसके अलावा, आप जो भी फोटो या वीडियो पोस्ट करते हैं उसे ऑटोमैटिकली डाउनलोड करने का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं: इसके लिए अपनी प्रोफाइल पेज पर टॉप राइट कॉर्नर में दिए गए 'More options' मेन्यू पर टैप करें।

नीचे स्क्रॉल करके Your App and Media सेक्शन में जाएं।

Archiving and downloading बटन पर टैप करें।

Saving to camera roll ऑप्शन को ऑन कर दें। फोन में Instagram स्टोरीज की फोटोज और वीडियोज कैसे डाउनलोड करें? अपने फोन पर Instagram एप ओपन करें।

स्टोरी सेक्शन में स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रही अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें।

स्क्रीन पर तब तक टैप करते रहें जब तक आप उस स्टोरी तक न पहुंच जाएं जिसे आप फोन के कैमरा रोल में डाउनलोड करना चाहते हैं।

स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करके 'More' मेन्यू ओपन करें।

अब सीधे Save बटन पर क्लिक करें। यह भी पढ़ें: फोन रातभर में 15 से 20% तक खा रहा Battery? ऐसे पता करें कौन-सा App है जिम्मेदार



