फोन बेचना हो या हो हैंग की दिक्कत? बिना जरूरी डेटा गंवाए ये रहा Android फोन को फैक्ट्री रीसेट करने का सेफ तरीका
लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद cache फाइल्स और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से Android फोन स्लो होना आम बात ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन्स में अक्सर कई तरह की सॉफ्टवेयर से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा, लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर सेव cache और दूसरी रुकावटें जमा हो सकती हैं, जिससे आपका Android हैंडसेट स्लो हो जाता है। अगर ऐसी दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं और टेम्परेरी फिक्स काम करना बंद कर देते हैं, तो ये सही रहेगा कि आप अपने Android फोन को फैक्ट्री रीसेट कर लें। इसके अलावा, अपना स्मार्टफोन बेचने से भी पहले आपको अपने सभी पर्सनल डेटा और पहचान से जुड़ी बाकी जानकारियों को डिलीट करने के लिए इसे फैक्ट्री रीसेट जरूर करना चाहिए। Android यूजर्स दो तरीकों से आसानी से अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। वे या तो रिकवरी मोड में जाकर फोन को रीसेट कर सकते हैं या फिर Settings मेन्यू से ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं।
अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी कारण से अपने Android स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका सोच रहे हैं, तो हमने आपकी मदद के लिए ये स्टेप-बाय-स्टेप गाइड तैयार की है। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले ये पक्का कर लें कि आपने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स और फोन में सेव बाकी डेटा का बैकअप अपने Google अकाउंट या किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर ले लिया है।
Settings मेन्यू से Android फोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें?
- अपना Android फोन अनलॉक करें।
- Settings मेन्यू खोलें।
- नीचे स्क्रॉल करके System सेटिंग्स मेन्यू पर जाएं।
- अब, स्क्रीन के नीचे दिखने वाले Reset options बटन पर टैप करें।
- यहां, आपको Erase all data (factory reset) बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब, स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर पर दिख रहे Erase all data बटन पर टैप करें।
- अब, ये कन्फर्म करने के लिए कि आप अपने हैंडसेट को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, अपने फोन का PIN एंटर करें।
- कुछ सेकंड के बाद, आपका Android फोन सारा डेटा डिलीट करने के लिए रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा।
Recovery Mode के जरिए Android फोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें?
- अपना Android फोन बंद करें।
- अब, रिकवरी मोड में जाने के लिए पावर और वॉल्यूम डाउन बटन्स को 5 सेकंड तक दबाकर रखें, जब तक कि fastboot मेन्यू न आ जाए।
- यहां, Recovery Mode ऑप्शन पर जाने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन कीज का इस्तेमाल करें।
- अब, अपना ऑप्शन कन्फर्म करने के लिए पावर बटन दबाएं।
- स्क्रीन पर 'No command' लिखा आने तक इंतजार करें। यहां, पावर बटन को दबाकर रखें, फिर रिकवरी मेन्यू खोलने के लिए वॉल्यूम अप बटन को जल्दी से दबाकर छोड़ दें।
- इसके बाद, पावर बटन को फिर से दबाकर रखें और इसे दबाए रखते हुए ही वॉल्यूम अप बटन को दबाकर छोड़ दें।
- अब, आपको Wipe data or Factory reset ऑप्शन पर जाने के लिए वॉल्यूम बटन्स का इस्तेमाल करना होगा > इसे सेलेक्ट करने के लिए पावर बटन दबाएं।
- कुछ सेकंड इंतजार करें और आपका Android फोन रीबूट होना और फैक्ट्री रीसेट होना शुरू हो जाएगा।
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