फोन बेचना हो या हो हैंग की दिक्कत? बिना जरूरी डेटा गंवाए ये रहा Android फोन को फैक्ट्री रीसेट करने का सेफ तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन्स में अक्सर कई तरह की सॉफ्टवेयर से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा, लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर सेव cache और दूसरी रुकावटें जमा हो सकती हैं, जिससे आपका Android हैंडसेट स्लो हो जाता है। अगर ऐसी दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं और टेम्परेरी फिक्स काम करना बंद कर देते हैं, तो ये सही रहेगा कि आप अपने Android फोन को फैक्ट्री रीसेट कर लें। इसके अलावा, अपना स्मार्टफोन बेचने से भी पहले आपको अपने सभी पर्सनल डेटा और पहचान से जुड़ी बाकी जानकारियों को डिलीट करने के लिए इसे फैक्ट्री रीसेट जरूर करना चाहिए। Android यूजर्स दो तरीकों से आसानी से अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। वे या तो रिकवरी मोड में जाकर फोन को रीसेट कर सकते हैं या फिर Settings मेन्यू से ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं।

अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी कारण से अपने Android स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका सोच रहे हैं, तो हमने आपकी मदद के लिए ये स्टेप-बाय-स्टेप गाइड तैयार की है। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले ये पक्का कर लें कि आपने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स और फोन में सेव बाकी डेटा का बैकअप अपने Google अकाउंट या किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर ले लिया है।