Explainer: फोन चोरी और ठगी का खेल खत्म! Sanchar Saathi ऐप की असली पावर डिटेल में समझें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्मार्टफोन कंपनियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने सभी नए मोबाइल फोन्स में Sanchar Saathi ऐप को प्री-इंस्टॉल करें, ठीक वैसे ही जैसे जब हम कोई नया फोन लेते हैं और उसमे कुछ ऐप्स पहले से इनस्टॉल होते हैं। इसी तरह अब आपको नए फोन में जल्द ही Sanchar Saathi ऐप भी कुछ इसी तरह दिखाई देगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस ऐप को डिलीट नहीं किया जा सकेगा और पहले से बिके फोन्स में भी इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इनस्टॉल कर दिया जाएगा। दरअसल, इस ऐप का उद्देश्य साइबर ठगी, फर्जी कॉल-मैसेज और मोबाइल चोरी जैसे मामलों पर नजर रखना है। साथ ही इससे नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर ये Sanchar Saathi क्या है...

क्या है Sanchar Saathi? दरअसल ये ऐप मोबाइल यूजर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने और उनसे जुड़ी सेवाओं की जानकारी देने के लिए तैयार की गई है। अभी ये एक ऐप और वेबसाइट दोनों तरह से उपलब्ध है। अभी तक तो इसका इस्तेमाल वैकल्पिक है, लेकिन सरकार इसे अब मैंडेटरी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

Sanchar Saathi ऐप की क्या है खासियत? चोरी या गुम मोबाइल को ब्लॉक या ट्रेस करें इस ऐप से आप फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो इसके जरिए उसे ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही फोन में किसी और नेटवर्क का इस्तेमाल होने पर उसकी ट्रेसिंग जानकारी मिल सकती है। फोन मिलने पर यूजर ब्लॉक को हटवा भी सकता है। यह सुविधा मोबाइल के IMEI नंबर पर बेस्ड है।

आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन ऐप से आप अपने नाम से जारी सभी मोबाइल नंबर्स की जानकारी एक क्लिक में चेक कर सकते हैं। साथ ही आप इस ऐप से ये भी जान सकते हैं कि फर्जी या कोई अनजान कनेक्शन तो आपकी ID पर तो नहीं है। यहीं से आप इसे पहचान कर उन्हें बंद भी करवा सकते हैं।

फर्जी कॉल और मैसेज की रिपोर्ट इसी ऐप से आप फ्रॉड कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज की तुरंत रिपोर्ट तक कर सकते हैं। इनमें बैंकिंग KYC, बिजली/गैस, इंश्योरेंस, निवेश स्कैम, सरकारी अधिकारी बनकर ठगी जैसे मामलों की भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि साइबरक्राइम की शिकायत यहां दर्ज नहीं की जा सकती इसके लिए अभी भी आपको cybercrime.gov.in पोर्टल पर ही जाना होगा।