ऑनलाइन कैसे बनवाएं Voter ID Card? चेक करें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने की सुविधा देता है। ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाना बेहद आसान है। अगर आपने अब तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो हम यहां आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? स्टेप 1: सबसे पहले आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in ओपन करनी है। स्टेप 2: इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो नाम और दूसरी जरूरी डिटेल्स भरकर अपना अकाउंट बना लें। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। अब लॉग-इन क्रेडेंशियल्स डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 3: लॉग इन करने के बाद आपको होम पेज पर नया वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आपको “Fill Form 6” सेलेक्ट करना है। स्टेप 4: फॉर्म 6 नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भरा जाता है। अब यहां आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें अपने राज्य, जिला, विधानसभा और बाकी डिटेल्स जैसे नाम, पिता/पति/पत्नी का नाम, आधार नंबर, एड्रेस जैसी पूछी गई सभी डिटेल्स की जानकारी देनी है।

स्टेप 5: सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। स्टेप 6: दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आपको न्यू वोटर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखने का ऑप्शन मिलेगा। दी गई जानकारी को अच्छे से पढ़ें और रिव्यू करने के बाद सबमिट बटन प्रेस कर दें। स्टेप 7: एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को नोट कर लें या एक्नॉलेजमेंट स्लिप को सेव कर लें। वोटर आईडी कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको दो जानकारी वेरीफाई करवानी होंगी। इनमें से एक जन्म तिथि और दूसरी एड्रेस प्रूफ है। इन दोनों के लिए आपको सपोर्टिंग दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। नीचे हम दस्तावेज़ों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं। आपके पास इनमें से जो भी दस्तावेज़ है उसे अपलोड कर दें।

जन्म तिथि के लिए जरूरी दस्तावेज़ बर्थ सर्टिफिकेट

आधार कार्ड

पैन कार्ड

10वीं का सर्टिफिकेट

भारतीय पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस प्रूफ के लिए जरूरी दस्तावेज़ आधार कार्ड

बैंक पासबुक

यूटिलिटी बिल

भारतीय पासपोर्ट

राशन कार्ड

सेल डीड या लीज डीड फॉर्म 6 वोटर आईडी एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें? स्टेप 1: सबसे पहले आपको ऑफिशियल वोटर सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करें।