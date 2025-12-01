ऑनलाइन कैसे बनवाएं Voter ID Card? चेक करें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) यह सुविधा देता है। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) पर जाकर फॉर्म 6 भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें। जन्म तिथि और एड्रेस प्रूफ के लिए दस्तावेज़ ज़रूरी हैं। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से आप आवेदन की स्थिति भी जांच सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने की सुविधा देता है। ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाना बेहद आसान है। अगर आपने अब तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो हम यहां आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
स्टेप 1: सबसे पहले आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in ओपन करनी है।
स्टेप 2: इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो नाम और दूसरी जरूरी डिटेल्स भरकर अपना अकाउंट बना लें। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। अब लॉग-इन क्रेडेंशियल्स डालकर लॉग इन करें।
स्टेप 3: लॉग इन करने के बाद आपको होम पेज पर नया वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आपको “Fill Form 6” सेलेक्ट करना है।
स्टेप 4: फॉर्म 6 नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भरा जाता है। अब यहां आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें अपने राज्य, जिला, विधानसभा और बाकी डिटेल्स जैसे नाम, पिता/पति/पत्नी का नाम, आधार नंबर, एड्रेस जैसी पूछी गई सभी डिटेल्स की जानकारी देनी है।
स्टेप 5: सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
स्टेप 6: दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आपको न्यू वोटर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखने का ऑप्शन मिलेगा। दी गई जानकारी को अच्छे से पढ़ें और रिव्यू करने के बाद सबमिट बटन प्रेस कर दें।
स्टेप 7: एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को नोट कर लें या एक्नॉलेजमेंट स्लिप को सेव कर लें।
वोटर आईडी कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज
वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको दो जानकारी वेरीफाई करवानी होंगी। इनमें से एक जन्म तिथि और दूसरी एड्रेस प्रूफ है। इन दोनों के लिए आपको सपोर्टिंग दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। नीचे हम दस्तावेज़ों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं। आपके पास इनमें से जो भी दस्तावेज़ है उसे अपलोड कर दें।
जन्म तिथि के लिए जरूरी दस्तावेज़
- बर्थ सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- 10वीं का सर्टिफिकेट
- भारतीय पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
एड्रेस प्रूफ के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- यूटिलिटी बिल
- भारतीय पासपोर्ट
- राशन कार्ड
- सेल डीड या लीज डीड
फॉर्म 6 वोटर आईडी एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें?
स्टेप 1: सबसे पहले आपको ऑफिशियल वोटर सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करें।
स्टेप 2: अब आपको ‘Track Application Status’ ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 3: यहां आपको अपनी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और राज्य सेलेक्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
स्टेप 4: अगली स्क्रीन पर आपको फॉर्म 6 एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा।
कब भर सकते हैं फॉर्म 6?
ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष के हो चुके हैं, वे साल में किसी भी वक्त वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 6 को भर सकते हैं।
