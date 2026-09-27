लॉन्च होते ही इतना सस्ता हुआ Samsung का नया फ्लिप फोन! कूपन और बैंक ऑफर के साथ जानें बेस्ट डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung ने पिछले महीने अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, जिनमें Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra और Z Flip 8 शामिल हैं। अगर कुछ समय से लेटेस्ट फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल फोन खरीदने का प्लान बना रहे थे लेकिन भारी कीमत की वजह से रुके हुए थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग का 1,24,999 रुपये की कीमत में लॉन्च हुआ Galaxy Z Flip 8 अभी काफी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। ये बेहतरीन 6.9-इंच AMOLED डिस्प्ले, Exynos चिप, 4,300mAh बैटरी और कई दमदार फीचर्स के साथ आता है। ध्यान रखें कि ऐसी डील्स ज्यादा समय तक नहीं टिकती हैं, इसलिए अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी करना बेहतर रहेगा। इस डील से जुड़ी पूरी जानकारी और फोन के स्पेसिफिकेशन्स नीचे दिए गए हैं।

Samsung Galaxy Z Flip 8 पर मिल रही डील Samsung Galaxy Z Flip 8 की भारत में ऑफिशियल प्राइस 1,24,999 रुपये है। हालांकि, Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फिलहाल 1,14,999 रुपये में लिस्टेड है। वहीं, अगर आप इसे Amazon से खरीदते हैं, तो वहां भी ये 1,14,999 रुपये पर भी लिस्टेड है। लेकिन, इसी कीमत पर आपको 10,000 रुपये का डायरेक्ट कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड नॉन-EMI ट्रांजैक्शन पर 4,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इससे प्रभावी कीमत 1,00,999 रुपये तक रह जाएगी।

ध्यान दें कि ये डिस्काउंट कूपन सिर्फ 27 सितंबर तक ही उपलब्ध है। बचत को और बढ़ाने के लिए आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। पुराने फोन के बदले उसके ब्रांड और कंडीशन के हिसाब से 42,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इन सब ऑफर्स के अलावा, फोन पर 4,043 रुपये प्रति महीने से शुरू होने वाले EMI ऑप्शन्स भी मौजूद हैं।

Samsung Galaxy Z Flip 8 के स्पेसिफिकेशन्स Samsung Galaxy Z Flip 8 में 6.9-इंच का FHD+ Dynamic AMOLED 2X मेन डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz के अडाप्टिव रिफ्रेश रेट और Vision Booster सपोर्ट के साथ आता है। फोन का बाहर वाला कवर डिस्प्ले 4.1 इंच का है। परफॉर्मेंस के लिए ये डिवाइस Exynos 2600 चिपसेट से लैस है, जिसके साथ 12GB रैम और 512GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा, इस फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल में 4,300mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये फोन Android 17 पर चलता है।