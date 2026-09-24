Jio vs Vi: किसका ₹299 वाला प्लान है सबसे बेस्ट? एक में फ्री AI और OTT, तो दूसरे में अनलिमिटेड डेटा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की मेजर टेलीकॉम कंपनियां, Reliance Jio और Vodafone Idea दोनों ही एक 299 रुपये का प्लान ऑफर करती हैं। Jio ने 17 अगस्त को 300 रुपये में Prime Membership भी लॉन्च किया था, जिससे यूजर्स कंपनी के मुताबिक 'इंडस्ट्री-लीडिंग टैरिफ प्लान्स' का लगातार फायदा उठा सकते हैं, जिसमें सभी यूजर्स के लिए 299 रुपये का प्लान भी शामिल है। आइए जानते हैं कि दोनों मेजर टेलीकॉम कंपनियां 299 रुपये का प्लान चुनने वाले यूजर्स को क्या-क्या ऑफर करती हैं।

Reliance Jio vs Vodafone Idea: 299 रुपये का प्रीपेड प्लान Jio का 299 रुपये का प्लान प्लान टाइप: अनलिमिटेड प्लान, डेली 1.5GB/दिन डेटा प्लान, इंडस्ट्री-लीडिंग प्लान

कोर बेनिफिट्स: अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा (टोटल 42GB), साथ ही डेली 100 SMS। हाई-स्पीड डेटा कोटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64 Kbps तक रह जाती है।

वैलिडिटी: 28 दिन सब्सक्रिप्शन्स और स्पेशल ऑफर बेनिफिट्स: इसमें JioTV और JioAICloud के सब्सक्रिप्शन्स शामिल हैं, साथ ही 35,100 रुपये की वैल्यू वाला Google Gemini का 18 महीने का फ्री Pro Plan भी मिलता है। इसमें 5,000GB क्लाउड स्टोरेज, Nano Banana और दूसरी चीजें शामिल हैं। Google Gemini ऑफर के बेनिफिट्स को जारी रखने के लिए, यूजर्स को ऑफर पीरियड के दौरान 299 रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले 1.5GB/डे वाले प्लान पर लगातार एक्टिव रहना होगा।

इस प्लान में JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। JioHotstar सब्सक्रिप्शन का लगातार फायदा उठाने के लिए यूजर्स को मौजूदा प्लान की एक्सपायरी के 48 घंटों के अंदर किसी एलिजिबल प्लान से रिचार्ज करना होगा। यूजर्स को उसी Jio नंबर का इस्तेमाल करके JioHotstar में लॉग इन भी करना होगा।

इफेक्टिव पर डे कॉस्ट: 10.68 रुपये Vi का 299 रुपये का प्लान प्लान टाइप: अनलिमिटेड प्लान

कोर बेनिफिट्स: अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, डेली हाई-स्पीड डेटा (सर्कल और ऑफर के आधार पर अनलिमिटेड, Hero या Non-Stop Hero), साथ ही डेली 100 SMS। डेली हाई-स्पीड डेटा कोटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64 Kbps तक रह जाती है। डेली SMS कोटा खत्म होने के बाद लोकल के लिए 1 रुपये और STD SMS के लिए 1.5 रुपये का चार्ज लगता है।

वैलिडिटी: 28 दिन सब्सक्रिप्शन्स और स्पेशल ऑफर बेनिफिट्स: इसमें Vi Movies & TV एप का एक्सेस शामिल है, जिससे यूजर्स फ्री OTT कंटेंट, मूवीज, टीवी शोज, माइक्रो-ड्रामा, लाइव न्यूज और दूसरी चीजें देख सकते हैं।

इफेक्टिव पर-डे प्राइस: 10.68 रुपये

अनलिमिटेड प्लान सर्कल्स (1GB/दिन): आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट और पश्चिम बंगाल।

Hero बेनिफिट सर्कल्स (2GB/दिन): असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और ओडिशा। Hero बेनिफिट्स: ये प्लान बिना किसी अतिरिक्त लागत और बिना पैक से डेटा कटे रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा ऑफर करता है। इसमें वीकेंड डेटा रोलओवर भी शामिल है, जिससे यूजर्स सोमवार से शुक्रवार तक का बचा हुआ डेटा शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हर महीने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 2GB बैकअप डेटा मिलता है, जिसे Vi एप के जरिए क्लेम किया जा सकता है।

पर्सनलाइज्ड ऑफर बेनिफिट्स Vi चुनिंदा यूजर्स के लिए पर्सनलाइज्ड किए गए अपने 'Today's Offer' के तहत प्लान के बेनिफिट्स को 'Non-Stop Hero' में अपग्रेड करके अनलिमिटेड डेटा भी ऑफर कर रहा है। Vi 249 रुपये का Hero प्लान भी ऑफर करता है, जो असम, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा सहित चुनिंदा सर्कल्स में 28 दिनों के लिए 1.5GB/डे, अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS/डे के साथ Hero बेनिफिट्स देता है। डेली डेटा कोटा खत्म होने के बाद डेटा स्पीड घटकर 64 Kbps तक रह जाती है।

कॉन्क्लूजन: जहां Airtel अब 299 रुपये का प्लान ऑफर नहीं करता है, वहीं बाकी दो मेजर कंपनियां Jio और Vi अभी भी 299 रुपये के प्लान्स देना जारी रखे हुए हैं। Jio ने अपने 300 रुपये के Prime Membership पैक के जरिए 299 रुपये के प्लान को जारी रखने के लिए प्राइस गारंटी भी पेश की है। दूसरी ओर, Vi डेली हाई-स्पीड डेटा के साथ 249 रुपये का प्लान भी ऑफर करता है। हालांकि, Vi चुनिंदा यूजर्स को अपने 1GB/दिन या 2GB/दिन देने वाले अनलिमिटेड प्लान या Hero प्लान से अनलिमिटेड डेटा या Non-Stop Hero प्लान्स में फ्री अपग्रेड ऑफर करता है।

जहां Jio AI और OTT बेनिफिट्स ऑफर करता है, वहीं Vi का 299 रुपये वाला प्लान ऐसे बेनिफिट्स के साथ नहीं आता है। लेकिन, चूंकि Vi अपने 4G नेटवर्क का विस्तार करने और अपने 5G नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने का दावा कर रहा है, इसलिए Non-Stop Hero पेशकश के साथ इसका अपना अलग फायदा है, जो उन यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा देता है जो डेटा बेनिफिट्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं।

इसके अलावा, जैसा कि पहले बताया गया है, अगर आप Paytm UPI, BHIM, MobiKwik UPI या Amazon Pay UPI का इस्तेमाल करके Vi एप के जरिए रिचार्ज करते हैं, तो आप 25 रुपये से लेकर 75 रुपये तक के पक्के कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलाा, रिचार्ज करने पर Vi यूजर्स 2X रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, जिसका मतलब 299 रुपये के रिचार्ज पर 44 Vi Stars हैं। इन रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल बाद में रिचार्ज के पेमेंट के लिए किया जा सकता है।