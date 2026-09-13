Jio vs Airtel ₹349 प्रीपेड प्लान: जानिए एक ही कीमत में कौन-सा प्लान दे रहा है ज्यादा फायदे

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Reliance Jio और Bharti Airtel भारत की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं। Airtel और Jio दोनों ही ग्राहकों को 349 रुपये का प्रीपेड प्लान ऑफर करते हैं। दोनों टेलीकॉम कंपनियां अपने इन प्रीपेड प्लान्स को सर्विस वैलिडिटी के साथ पेश करती हैं और यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा देती हैं। इन प्लान्स के साथ OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स भी बंडल किए जाते हैं। Jio और Airtel दोनों के ही 349 रुपये वाले प्लान्स 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी ऑफर करते हैं। अगर दोनों में ही 5G और 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, तो सवाल उठता है कि इनमें से कौन-सा प्लान बेहतर है? इसी बात को समझने के लिए आइए दोनों प्लान्स के अलग-अलग बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं।

Reliance Jio vs Bharti Airtel: 349 रुपये वाले प्लान्स Reliance Jio का 349 रुपये वाला प्लान Reliance Jio अपने 349 रुपये के प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 SMS और 2GB डेली डेटा ऑफर करता है। इस प्लान के साथ मिलने वाली सर्विस वैलिडिटी 28 दिनों की है। इसके अलावा प्लान में खास Jio बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिनमें JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन और 50GB फ्री JioAICloud डेटा शामिल है। इसके साथ ही यूज़र्स को 35,100 रुपये की वैल्यू वाला 18 महीनों का Google Gemini AI Pro प्लान भी मिलता है। एलिजिबल सब्सक्राइबर्स के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा भी है। Google AI Pro प्लान को एक्टिव रखने के लिए यूजर्स को लगातार 349 रुपये या उससे ऊपर के टैरिफ से रिचार्ज कराना होगा।

Bharti Airtel का 349 रुपये वाला प्लान Bharti Airtel अपने 349 रुपये के प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 SMS और 1.5GB डेली डेटा ऑफर करता है। ये प्लान यूजर्स के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा भी बंडल करता है। इस प्लान के साथ मिलने वाली सर्विस वैलिडिटी 28 दिनों की है। इसमें मिलने वाले एड-ऑन बेनिफिट्स में 12 महीनों के लिए Adobe Express Premium शामिल है, जिसकी वैल्यू 4,000 रुपये है। ध्यान रहे कि यहां अनलिमिटेड 5G डेटा पर हर 30 दिन में 300GB की लिमिट तय की गई है। इसके अलावा प्लान में Apple Music का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी एड किया गया है।