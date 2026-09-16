16 महीने तक रिचार्ज की नो टेंशन! Jio के इस प्लान में मिलता है 1000GB डेटा और 12 OTT बेनिफिट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio के पास यूजर्स के लिए 8,888 रुपये का एक होम ब्रॉडबैंड प्लान मौजूद है। ये 8,888 रुपये वाला प्लान देखने में महंगा लगता है, लेकिन असल में ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये प्लान लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी के साथ आता है और Jio द्वारा इसे 'Freedom Pack' नाम दिया गया है। ये प्लान हर महीने 555 रुपये के खर्च पर उपलब्ध होता है। इसके साथ OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स भी मिलते हैं। Jio के इस फ्रीडम पैक के साथ कुल 12 OTT बेनिफिट्स बंडल किए गए हैं। ये प्लान 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन इसके अलावा आपको 4 महीने की एडिशनल सर्विस वैलिडिटी भी मिलती है। आइए इस प्लान के बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं।

Reliance Jio का 8,888 रुपये वाला होम प्लान Reliance Jio का 8,888 रुपये वाला होम प्लान डाउनलोड और अपलोड दोनों के लिए 30 Mbps तक की स्पीड के साथ आता है। ये प्लान लैंडलाइन कनेक्शन के साथ फ्री वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी ऑफर करता है। हालांकि, लैंडलाइन फोन इंस्ट्रूमेंट यूजर को अलग से खरीदना होगा। इस प्लान की टोटल सर्विस वैलिडिटी 16 महीने की है, जिसमें यूजर्स को ऑफर के तहत 4 महीने पूरी तरह फ्री दिए जा रहे हैं। यूजर्स के लिए इसमें कई सारे OTT बेनिफिट्स भी बंडल किए गए हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं।

प्लान में मिलने वाले OTT बेनिफिट्स में JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, Hoichoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, Eros Now, Lionsgate Play, ShemarooMe और ETV Win शामिल हैं। इसके साथ ही यूजर्स को इस ब्रॉडबैंड प्लान के साथ 1,000 से ज्यादा लाइव TV चैनल्स का एक्सेस भी मिलता है। प्लान के साथ मिलने वाला FUP (फेयर यूसेज पॉलिसी) डेटा AirFiber कनेक्शन पर एक महीने के लिए 1,000GB है, जबकि Fiber कनेक्शन पर ये 3.3TB डेटा है।