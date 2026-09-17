अनलिमिटेड 5G और 84 दिन की वैलिडिटी, Jio का ये प्रीपेड प्लान है जबरदस्त!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio, 5G प्रीपेड प्लान्स के मामले में ग्राहकों को कई सारे ऑप्शन्स देती है। आज हम ऐसे ही एक खास प्लान पर बात करने वाले हैं। हम यहां बात करने जा रहे हैं 859 रुपये वाले प्लान की। ये 84 दिनों की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान है, जिसमें 5G डेटा का एक्सेस मिलता है।

साल 2024 में Jio ने इस नियम में बदलाव किया था कि किसे 5G डेटा मिलेगा और किसे नहीं। इसके बाद 5G बेनिफिट केवल उन यूजर्स के लिए तय कर दिया गया था जो 2GB डेली डेटा वाले प्लान्स से रिचार्ज कराते हैं। अगर आपको 84 दिनों के लिए डेली 2GB डेटा के साथ 5G भी चाहिए, तो 859 रुपये वाला प्लान आपके लिए सबसे किफायती ऑप्शन है। बेशक, इससे ज्यादा कीमत वाले और भी प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन ये Jio की तरफ से बेस्ट वैल्यू देता है और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के प्लान्स को भी कड़ी टक्कर देता है। आइए Reliance Jio के 859 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के सभी बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं।

Reliance Jio का 859 रुपये वाला प्रीपेड प्लान Reliance Jio का 859 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 SMS और 2GB डेली डेटा के साथ आता है। इस प्रीपेड प्लान की सर्विस वैलिडिटी 84 दिनों की है। इस प्लान के साथ मिलने वाला टोटल डेटा 168GB है, जो कि 4G डेटा है। वहीं, 5G डेटा के इस्तेमाल पर कोई लिमिट नहीं है। जो भी यूजर इस प्लान से रिचार्ज करता है, उसे ट्रूली अनलिमिटेड 5G का फायदा मिलता है।