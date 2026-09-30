एक ही बिल पर चलेगा पूरे परिवार का फोन! ये है Jio का खास प्लान, अनलिमिटेड 5G और महंगा AI सब्सक्रिप्शन भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर Reliance Jio के पास पोस्टपेड सेगमेंट में यूजर्स के लिए 449 रुपये का एक मोबाइल प्लान उपलब्ध है। अगर आप कोई ऐसा पोस्टपेड प्लान तलाश रहे हैं जो आपको एक ही बिल में फैमिली मेंबर्स को जोड़ने की सुविधा भी दे, तो 449 रुपये वाला प्लान मौजूद बेस्ट ऑप्शन्स में से एक है। असल में, ये मार्केट में मौजूद सबसे सस्ते फैमिली पोस्टपेड प्लान्स में से एक है। Jio के नेटवर्क के साथ, आप एक बेहतरीन 5G एक्सपीरियंस की उम्मीद भी कर सकते हैं। Jio इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने पूरे भारत (PAN-India) में 5G SA (स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर) लॉन्च किया है। आइए 449 रुपये वाले प्लान को डिटेल में देखते हैं।

Reliance Jio के 449 रुपये पोस्टपेड प्लान की डिटेल्स Reliance Jio का 449 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ आता है। ये 449 रुपये वाला प्लान प्राइमरी सिम यूजर को 75GB डेटा ऑफर करता है। इसके बाद, इस्तेमाल किए गए डेटा के लिए कंपनी 10 रुपये प्रति GB चार्ज करती है। यूजर्स इस प्लान में तीन सिम तक जोड़ सकते हैं। हर एडिशनल सिम कार्ड को 5GB मंथली डेटा मिलेगा। अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा सभी सिम कार्ड्स पर भी लागू होती है। इसमें SMS बेनिफिट्स डेली के लिए 100 SMS हैं।

लेकिन बेनिफिट्स यहीं खत्म नहीं होते। यहां Jio के स्पेशल ऑफर बेनिफिट्स भी हैं, जो JioHotstar मोबाइल + हॉलीवुड सब्सक्रिप्शन हैं। इसके साथ ही 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज वाला JioAICloud भी मिलता है। Jio यूजर्स को 18 महीनों के लिए 35,100 रुपये की कीमत वाला Google AI Pro सब्सक्रिप्शन भी ऑफर करता है। ध्यान दें कि हर ऐड-ऑन फैमिली सिम कार्ड के लिए प्रति माह 150 रुपये चार्ज किया जाएगा। लेकिन सभी यूजर्स/सिम कार्ड्स कंपनी की तरफ से अनलिमिटेड 5G पाने के लिए एलिजिबल होंगे।