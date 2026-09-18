सिर्फ ₹51 में मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा! Jio का सबसे सस्ता अपग्रेड प्लान, 3GB 4G डेटा भी साथ

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio आपको सिर्फ 51 रुपये में 5G सर्विस ऑफर करेगी। ये केवल प्रीपेड ग्राहकों के लिए है। अगर आप भारत में 5G सर्विसेज की तलाश कर रहे हैं, तो Jio सबसे बेस्ट ऑपरेटर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि Reliance Jio के पास न केवल सबसे बड़ा 5G कवरेज है, बल्कि ये यूजर्स को ट्रूली अनलिमिटेड डेटा भी ऑफर करता है। अगर आपको Jio से 5G डेटा चाहिए, लेकिन आप किसी ऐसे प्लान पर नहीं हैं जो बेस बेनिफिट के तौर पर 5G देता हो, तो आपको कंपनी के 'True Unlimited Upgrade' सेक्शन में आने वाले प्लान से रिचार्ज करना होगा। Jio इस सेगमेंट के तहत 51 रुपये वाला प्लान ऑफर करता है। अगर आप Jio से 5G बेनिफिट पाने के लिए अपने बेस प्लान को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो 51 रुपये वाला प्लान सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं कि ये प्लान असल में ग्राहकों को क्या ऑफर करता है।

Reliance Jio के 51 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के बेनिफिट्स Reliance Jio का 51 रुपये वाला प्लान कुछ समय पहले पेश किया गया था। ये प्लान यूजर्स को अनलिमिटेड 5G बेनिफिट के साथ-साथ 3GB 4G डेटा ऑफर करता है। 4G डेटा इस प्लान में एक नया एडिशन है। पहले इस प्लान में यूजर्स के लिए कोई 4G डेटा बंडल नहीं किया जाता था। ये उन यूजर्स के लिए लागू होता है जो 1.5GB डेली डेटा वाले प्लान से रिचार्ज कराते हैं और उनके बेस प्लान की वैलिडिटी कम से कम 1 महीने तक होनी चाहिए। इस प्लान से रिचार्ज करने वाले यूजर को ये पक्का करना होगा कि उनके पास कम से कम 5G सपोर्टेड डिवाइस हो और वे Jio के 5G कवरेज एरिया में रह रहे हों।

वैसे कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये प्लान एक्टिव प्लान के हिसाब से वैलिडिटी ऑफर करता है। लेकिन, इसमें अनलिमिटेड 5G का मजा केवल एक महीने तक ही मिलेगा। बाकी 3GB 4G डेटा आपके एक्टिव प्लान की वैलिडिटी तक इस्तेमाल किया जा सकेगा।