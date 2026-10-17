28 दिन की सर्विस वैलिडिटी वाला Jio का सबसे सस्ता प्लान, कॉल-डेटा-SMS के साथ कीमत 200 रुपये से कम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत का मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर Reliance Jio किफायती एंट्री-लेवल प्लान्स ऑफर करता है, जो यूजर्स को कंपनी के खुद के तैयार किए गए नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, SMS और डेटा सर्विसेज का फायदा उठाने की सुविधा देते हैं। कंपनी दो तरह के सर्विस प्लान्स पेश करती है: एक 4G/5G स्मार्टफोन्स के लिए और दूसरा 4G फीचर फोन्स के लिए।

Jio के मुताबिक, 4G फीचर फोन्स वे डिवाइसेज हैं जिनमें फिजिकल कीपैड होता है और जो Jio द्वारा ऑफर की जाने वाली 4G LTE-VoLTE सर्विसेज के साथ कम्पैटिबल होते हैं। तो आइए, अक्टूबर 2026 के हिसाब से दोनों फोन सेगमेंट्स में 28 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करने वाले एंट्री-लेवल प्लान्स पर नजर डालते हैं।