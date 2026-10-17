28 दिन की सर्विस वैलिडिटी वाला Jio का सबसे सस्ता प्लान, कॉल-डेटा-SMS के साथ कीमत 200 रुपये से कम
Reliance Jio अपने यूजर्स को स्वदेशी नेटवर्क पर किफायती एंट्री-लेवल प्रीपेड प्लान्स ऑफर करता है। आइए जानते हैं ऐसे ही प्लान्स के बारे में।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत का मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर Reliance Jio किफायती एंट्री-लेवल प्लान्स ऑफर करता है, जो यूजर्स को कंपनी के खुद के तैयार किए गए नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, SMS और डेटा सर्विसेज का फायदा उठाने की सुविधा देते हैं। कंपनी दो तरह के सर्विस प्लान्स पेश करती है: एक 4G/5G स्मार्टफोन्स के लिए और दूसरा 4G फीचर फोन्स के लिए।
Jio के मुताबिक, 4G फीचर फोन्स वे डिवाइसेज हैं जिनमें फिजिकल कीपैड होता है और जो Jio द्वारा ऑफर की जाने वाली 4G LTE-VoLTE सर्विसेज के साथ कम्पैटिबल होते हैं। तो आइए, अक्टूबर 2026 के हिसाब से दोनों फोन सेगमेंट्स में 28 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करने वाले एंट्री-लेवल प्लान्स पर नजर डालते हैं।
Reliance Jio का 189 रुपये वाला वैल्यू प्लान (स्मार्टफोन्स के लिए)
- प्लान टाइप: 2 GB टोटल डेटा प्लान
- कोर बेनिफिट्स: अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, हाई स्पीड पर कुल 2GB डेटा और साथ में 300 SMS। हाई-स्पीड डेटा कोटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64 Kbps (अनलिमिटेड) रह जाती है। ध्यान रहे कि इस प्लान का इस्तेमाल 5G फोन्स में किया जा सकता है। लेकिन, ये 5G या अनलिमिटेड 5G का एक्सेस नहीं देगा।
- वैलिडिटी: 28 दिन
- सब्सक्रिप्शन और स्पेशल ऑफर बेनिफिट्स: इसमें JioTV और JioAICloud के सब्सक्रिप्शन शामिल हैं।
- इफेक्टिव पर-डे कॉस्ट: लगभग 6.75 रुपये प्रति दिन।
Reliance Jio का 123 रुपये वाला प्लान (4G फीचर फोन्स के लिए)
- प्लान टाइप: अनलिमिटेड प्लान, 0.5 GB/Day डेटा प्लान।
- कोर बेनिफिट्स: अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, हाई स्पीड पर रोज 0.5GB डेटा (टोटल 14GB डेटा) और 300 SMS। हाई-स्पीड डेटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64 Kbps रह जाती है।
- वैलिडिटी: 28 दिन
- सब्सक्रिप्शन और स्पेशल ऑफर बेनिफिट्स: इसमें JioSaavn और JioTV के सब्सक्रिप्शन शामिल हैं।
- इफेक्टिव पर-डे कॉस्ट: 4.39 रुपये प्रति दिन।
कॉन्क्लूजन:
आप कौन सा प्लान चुनते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 4G/5G स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको लगभग 7 रुपये प्रति दिन खर्च करने होते हैं, जबकि अगर आप 4G फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको लगभग 4.40 रुपये प्रति दिन ही देने पड़ते हैं।