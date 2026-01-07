Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Redmi Note 15 5G First Impression: कैसा है 19,999 रुपये वाला ये रेडमी का नया 5G फोन?

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:47 PM (IST)

    नया Redmi Note 15 5G अपने स्लीक डिज़ाइन, 6.67-इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर के साथ एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है। इसमें ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Note सीरीज शुरुआत से ही किफायती कीमत और प्रीमियम डिजाइन के साथ मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर रही है। एक बार फिर कंपनी ने अपना नया Redmi Note 15 5G लॉन्च कर दिया है जिसका आज हम आपको फर्स्ट इम्प्रैशन बताने वाले हैं। अनबॉक्स करने पर बॉक्स में क्या मिलेगा, डिवाइस में कैसे फीचर्स हैं और फोन को पावर देने वाला Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर कैसा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    क्या-क्या मिलता है बॉक्स में

    फोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो रेगुलर फोन जैसा ही सीधा-सादा है। बॉक्स के अंदर फोन, एक प्रोटेक्टिव केस, कुछ कागजात, एक 45W चार्जिंग ब्रिक और एक USB-A से USB-C केबल मिलती है। ये देखकर खुशी होती है कि Redmi बॉक्स में फास्ट चार्जर दे रहा है।

    WhatsApp Image 2026-01-07 at 2.40.04 PM

    Redmi Note 15 5G का डिजाइन और इन-हैंड फील

    बॉक्स से जैसे ही फोन उठाया, तो सबसे पहली चीज जो मुझे महसूस हुई, वह थी इसका स्लीक डिजाइन। डिवाइस 7.35mm मोटा और 178 ग्राम वजन के साथ आता है और यह आसानी से उन सबसे पतले और हल्के Redmi Note फोन में से एक है जिन्हें हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। मेरे पास अभी Mist Purple वाला वेरिएंट है जो काफी अलग फील दे रहा है।

    WhatsApp Image 2026-01-07 at 2.40.08 PM

    डिजाइन के मामले में फोन साफ-सुथरा और हैरानी की बात है कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। चाहे फोन को सामने से देखने या पीछे से दोनों तरफ आपको कर्व्ड डिज़ाइन मिल रहा है जो इसे सीधे बजट फोन से अलग बना देता है। ये फोन एहसास कराता है कि ये पुराने Note सीरीज डिवाइस से कितना अलग है।

    Redmi Note 15 5G: डिस्प्ले और ऑडियो

    फोन ऑन करने के बाद डिस्प्ले सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है जहां 6.67-इंच का कर्व्ड AMOLED पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आ रहा है। डिवाइस की पीक ब्राइटनेस भी 3200 निट्स तक जा सकती है।

    WhatsApp Image 2026-01-07 at 2.40.06 PM

    ऑडियो के लिए फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं जिसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट है। शुरुआती वॉल्यूम लेवल फास्ट और क्लियर हैं। हालांकि फोन के हैप्टिक्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे।

    Redmi Note 15 5G: कीमत के हिसाब से परफॉर्मेंस

    फोन में दमदार Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और 8GB LPDDR4X रैम है। शुरुआती सेटअप और ऐप इंस्टॉल के दौरान सब कुछ स्मूथ लगा। फोन में कोई ध्यान देने लायक लैग या रुकावट नहीं मिली। डिवाइस पर कुछ देर BGMI भी खेला लेकिन इसमें 90FPS का ऑप्शन नहीं है, लेकिन शुरुआती टेस्टिंग में ये स्टेबल 60FPS दे रहा था।

    WhatsApp Image 2026-01-07 at 2.40.11 PM

    Redmi Note 15 5G: कैमरा कैसा है?

    कंपनी ने भी इस बार डिवाइस के कैमरा पर काफी फोकस किया है। प्राइमरी कैमरा OIS के साथ 108MP सेंसर है, जिसे Redmi मास्टर पिक्सेल एडिशन के तौर पर ब्रांड कर रहा है। डिवाइस में साथ ही 8MP अल्ट्रा-वाइड और 20MP फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। टेस्टिंग के दौरान फोन काफी अच्छी तस्वीरें ले रहा था। हालांकि किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले आप खुद ही कुछ इसके कैमरा सैंपल देख लें।

    photo sample

    Redmi Note 15 5G बैटरी और चार्जिंग

    फोन में 5,520mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप काफी हैवी यूजर हैं तो ये डिवाइस फिर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप दे सकता है।

    Redmi Note 15 5G की कितनी है कीमत?

    Redmi Note 15 5G के 8GB रैम और 128GB वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये और 256GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन मॉडल की कीमत 21,999 रुपये है।

    यह भी पढ़ें- 12.1-इंच स्क्रीन और 12,000mAh बैटरी वाला दमदार टैबलेट लॉन्च, 12 जनवरी से शुरू होगी सेल