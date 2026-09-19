लाइट जाने पर भी नहीं रुकेगी ठंडी हवा! बिना इन्वर्टर 10 घंटे चलेगा ये सीलिंग फैन, चेक करें कीमत और फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत में छोटे हो या बड़े शहर बिजली गुल होने की समस्या का सामना ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है। लेकिन, सभी घरों में इन्वर्टर नहीं होता। नतीजा ये होता है कि गर्मी के दिनों में खास तौर पर लंबी बिजली गुल होने पर पसीने से तरबतर होना पड़ता है। बिजली जाने पर बैटरी वाले बल्ब काम आते हैं और ये काफी पहले से मार्केट में उपलब्ध रहे हैं। हालांकि, अच्छी बात ये है कि आजकल बाजार में इन-बिल्ट बैटरी बैकअप वाले सीलिंग फैन भी मिलने लगे हैं। ये घर की बिजली जाने और इन्वर्टर की गैर-मौजूदगी में भी चलते हैं। आइए ऐसे ही फैन के बारे में आपको बताते हैं।

वैसे बाजार में इन-बिल्ट बैटरी बैकअप वाले कई सारे ब्रांड के फैन उपलब्ध हैं। लेकिन, ज्यादातर ऑप्शन वैसे टेबल फैन के हैं। सीलिंग फैन के ऑप्शन के तौर पर Orient ब्रांड की ओर से एक Ecotech Volt BLDC Ceiling Fan With Remote ऑफर किया जाता है। इसे हम यहां उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। आप अपनी पसंद के किसी और ब्रांड के किसी और मॉडल की तरफ भी जा सकते हैं।

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक Ecotech Volt BLDC Ceiling Fan With Remote की मौजूदा कीमत 4,684 रुपये है। ये 1200MM साइज और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। Orient Ecotech Volt BLDC Ceiling Fan की खूबियां इन-बिल्ट बैटरी बैकअप Ecotech Volt एक ऐसा फैन है जिसमें इन-बिल्ट बैटरी बैकअप है, जो बिना इन्वर्टर के भी बिजली जाने पर चलता रहता है। कंपनी के मुताबिक ये बिना किसी रुकावट के आराम के लिए 10 घंटे तक का बैकअप देता है।

एनर्जी बचाने वाली BLDC मोटर इसमें ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (BLDC) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो ट्रेडिशनल इंडक्शन मोटर के मुकाबले 50% कम बिजली खर्च करती है, जिससे बिजली के बिल में सालाना 7000 रुपये तक की बचत होती है।