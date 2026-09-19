कॉल पर बातचीत के दौरान स्कैम पकड़ेगा AI! Android और iPhone में छिपे हैं ये सेफ्टी फीचर्स, तुरंत करें ऑन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। AI ने जहां एक तरफ काम को आसान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसने फ्रॉड करने वालों के लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म Vectra के मुताबिक, 2025 में AI की मदद से होने वाले फ्रॉड में 1,210% की बढ़ोतरी हुई है। चूंकि, इनमें से ज्यादातर स्कैम मोबाइल फोन के जरिए होते हैं, इसलिए Google और Apple ने फोन्स में ऐसे फीचर्स दिए हैं जो संदिग्ध कॉल्स, मैसेज, लिंक्स और एप्स से बचाने में मदद करते हैं। इनमें से कई फीचर्स सीधे AI की मदद से फोन पर ही काम करते हैं।

Android में इन सिक्योरिटी फीचर्स को जरूर जानें 1. फेक कॉल डिटेक्शन अगर कोई कॉल किसी सेव किए गए नंबर से आती है, लेकिन कॉल करने वाला असली व्यक्ति नहीं है, तो ये फीचर एक वॉर्निंग देता है। ये कॉल फॉरवर्डिंग जैसी स्थितियों में भी संदिग्ध कॉल्स की पहचान करने में मदद करता है। ये फीचर Android 12 या उसके बाद के वर्जन्स पर Google Phone एप वाले डिवाइसेज में मिलता है और ये डिफॉल्ट तौर पर ऑन रहता है।

कहां मिलेगा: Phone app > Settings > Caller ID & spam 2. स्कैम डिटेक्शन ये कॉल के दौरान किसी संदिग्ध स्थिति में पर्सनल जानकारी शेयर न करने की वॉर्निंग देता है। ये फीचर Google के Pixel 9 और उसके बाद के नए मॉडल्स में उपलब्ध है। इसके अलावा ये Samsung S26 और दूसरे फ्लैगशिप फोन्स में भी उपलब्ध है।

कहां मिलेगा: Phone app > Settings > Scam Detection 3. वर्चुअल असिस्टेंट संभालेगा कॉल्स कॉल आने पर आप कॉल स्क्रीन या कॉल असिस्ट का ऑप्शन चुन सकते हैं। इससे एक वर्चुअल असिस्टेंट आपकी जगह कॉल को हैंडल करता है। कॉल खत्म होने के बाद भी आप उसका ट्रांसक्रिप्ट या रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये सुविधा चुनिंदा Google और Samsung डिवाइसेज में उपलब्ध है।

4. मैसेजेस में स्कैम वॉर्निंग Google Messages संदिग्ध मैसेज की पहचान करता है और 'Likely a Scam' की चेतावनी दिखाता है। कहां मिलेगा: Google Messages > Messages settings > Protection & Safety > Spam protection enable 5. दूसरे एप्स से OTP छिपाएं Android 17 में WebOTP और SMS Retriever जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करके अनऑथराइज्ड एप्स से OTP छिपाया जा सकता है। मैसेज में आए OTP को पहचानने के बाद, ये उसे ऐसे एप्स से 3 घंटे तक छिपाकर रखता है।