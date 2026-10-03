ऑनलाइन कपड़े खरीदने से पहले खुद पर पहनकर देखें! ChatGPT में आया नया 'Try On' फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ChatGPT के अंदर एक नए वर्चुअल ट्राई-ऑन फीचर के साथ ऑनलाइन फैशन शॉपिंग को और ज्यादा विजुअल बना रहा है। ये टूल यूजर्स को खरीदारी करने से पहले अपनी सेल्फी या फुल-बॉडी फोटो अपलोड करने और ये देखने की सुविधा देता है कि चुने गए कपड़े या एक्सेसरीज उन पर कैसे दिखेंगे। ये फीचर शॉपिंग रिजल्ट्स में एक नए 'Try On' बटन के जरिए दिखाई देता है। यूजर्स कपड़ों के स्क्रीनशॉट या तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं और ChatGPT से उसका प्रिव्यू तैयार करने के लिए कह सकते हैं। ये अपडेट एक नए 'Favourites' ऑप्शन के साथ आता है जो बायर्स को अपनी लाइब्रेरी में प्रोडक्ट्स सेव करने की इजाजत देता है। OpenAI का कहना है कि दोनों फीचर्स को दुनिया भर में रोलआउट किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल कैसे करें और ये कैसे काम करता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Try On फीचर कैसे काम करता है? ChatGPT ने हाल ही में 'Try On' नाम से एक नया फीचर पेश किया है, जो ऑनलाइन कपड़ों की खरीदारी के दौरान ग्राहकों के विजुअल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कंपनी के मुताबिक, नया Try On फीचर हाल ही में जारी किए गए 'ChatGPT Images 2.5' मॉडल का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा, कंपनी ये भी साफ करती है कि ये मॉडल इंस्ट्रक्शन्स को ज्यादा एक्यूरेसी से फॉलो करते हुए और तेजी से इमेज जनरेट करते हुए ज्यादा नेचुरल लाइटिंग और बेहतर टेक्सचर तैयार कर सकता है।

ChatGPT Try On फीचर का इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप Try On फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको ChatGPT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा और ChatGPT शॉपिंग रिजल्ट्स में दिख रहे किसी कपड़े के प्रोडक्ट को ओपन करना होगा। अब 'Try On' बटन पर टैप करें। इसके बाद आपको रेफरेंस के तौर पर अपनी एक सेल्फी या फुल-बॉडी फोटो अपलोड करनी होगी।

अब ChatGPT उस कपड़े को पहने हुए आपका एक प्रिव्यू तैयार कर देगा। इमेज जनरेट होने की स्पीड यूजर के इंटरनेट की स्पीड पर निर्भर करेगी। Try On फीचर के अलावा, कंपनी ने एक 'Favourites' सेक्शन भी पेश किया है जो यूजर्स को प्रोडक्ट्स को अपनी लाइब्रेरी में सेव करने की सुविधा देता है। इसके चलते, सेव किए गए प्रोडक्ट्स को बाद में दोबारा देखा जा सकता है और वे जनरेट की गई ट्राई-ऑन इमेज के साथ दिखाई दे सकते हैं। ध्यान दें कि ChatGPT यूजर्स को स्टाइल डिस्क्रिप्शन के आधार पर पूरा आउटफिट तैयार करने या सेलिब्रिटी आउटफिट की तस्वीरों से कपड़ों की पहचान करने में भी मदद कर सकता है।