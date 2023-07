Featured story

OnePlus Nord 3 5G vs OnePlus Nord CE3 5G: कीमत से लेकर प्रोसेसर तक, एक-दूसरे से कितने अलग हैं ये दो Smartphone

OnePlus Nord 3 5G vs OnePlus Nord CE3 5G Know The Difference Between These Two Smartphone इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वनप्लस ने बीते दिन ही अपने यूजर्स के लिए दो नए स्मार्टफोन OnePlus Nord 3 5G और OnePlus Nord CE3 5G लॉन्च किए हैं। इस आर्टिकल में वनप्लस के इन दोनों 5G स्मार्टफोन में बेसिक अंतर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।