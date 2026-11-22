टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Reliance Jio और Bharti Airtel भारत के दो टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। नेटवर्क एक्सपीरियंस के मामले में भी ये दोनों टेलीकॉम कंपनियां सबसे बेहतर हैं और इसी वजह से पोस्टपेड कस्टमर्स की टॉप पसंद बनी हुई हैं। Airtel और Vodafone Idea के उलट, Jio पोस्टपेड यूजर्स के लिए अलग से डेटा डिलीवर नहीं करता है। बाकी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में Jio एंट्री-लेवल सेगमेंट में कस्टमर्स को सस्ता पोस्टपेड प्लान ऑफर करता है। हालांकि, Jio इस सेगमेंट में उतनी मजबूती से मुकाबला नहीं कर पाया है। इसकी वजह साफ नहीं है। हो सकता है कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के पास ज्यादा एंटरप्राइज पार्टनरशिप्स हैं, जिससे उन्हें एक ही बार में ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है। Jio अपना एंट्री-लेवल पोस्टपेड प्लान 349 रुपये में ऑफर करता है। दूसरी तरफ, Bharti Airtel अपना एंट्री-लेवल पोस्टपेड प्लान 499 रुपये में देता है। दोनों प्लान्स की कीमत में काफी बड़ा अंतर है। आइए नीचे इन दोनों प्लान्स को डिटेल में देखते हैं।

Reliance Jio का 349 रुपये वाला मोबाइल पोस्टपेड प्लान Reliance Jio का 349 रुपये वाला मोबाइल पोस्टपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और 30GB FUP (फेयर यूसेज पॉलिसी) डेटा के साथ आता है। FUP लिमिट खत्म होने के बाद डेटा इस्तेमाल करने पर 10 रुपये प्रति GB के हिसाब से चार्ज लगता है। इस प्लान के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी बंडल मिलते हैं, जिनमें फ्री JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन और 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज के साथ JioAICloud सब्सक्रिप्शन शामिल है। इसके अलावा, ये प्लान कस्टमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर करता है। ये प्लान यूजर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के Canva Pro Lite का एक्सेस भी देता है।

Bharti Airtel का 499 रुपये वाला मोबाइल पोस्टपेड प्लान Bharti Airtel का 499 रुपये वाला मोबाइल पोस्टपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 SMS और अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा के साथ आता है। इसमें 5G डेटा की लिमिट 300GB प्रति महीना तय की गई है। इसके साथ फ्री Fast Lane 5G बेनिफिट, साल में एक बार फ्री इंटरनेशनल रोमिंग, 12 महीनों के लिए Adobe Express Premium और Airtel Xstream Play Premium मिलता है।