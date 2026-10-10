हर महीने तारीख गिनने से हैं परेशान? Jio के इन दो प्लान्स में मिलता है पूरे 30-31 दिन का सुकून

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर Reliance Jio अपने यूजर्स को 1.5GB डेली डेटा और पूरे एक महीने की सुविधा देने वाले दो प्रीपेड प्लान्स ऑफर करता है। मंथली वैलिडिटी की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यह याद रखने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि आपका प्लान किस तारीख को खत्म होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 30 अक्टूबर को रीचार्ज कराया है, तो आपका प्लान सीधे 30 नवंबर को ही एक्सपायर होगा। मंथली वैलिडिटी बहुत लंबी तो नहीं होती, लेकिन ये काफी सुविधाजनक जरूर होती है। इसकी कीमत भी काफी वाजिब है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में आपको लगभग 30 या 31 दिनों के लिए मोबाइल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आइए इन प्लान्स और इनके बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं।

Reliance Jio का 319 रुपये का प्रीपेड प्लान Reliance Jio के 319 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में डेली 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं। इस प्लान के साथ 18 महीने के लिए Google AI Pro का फ्री सब्सक्रिप्शन भी बंडल किया गया है। इसकी कीमत 35,100 रुपये के बराबर है और इसमें Google की तरफ से 5,000GB (5TB) का क्लाउड स्टोरेज मिलता है। इस प्लान में 5G डेटा शामिल नहीं है क्योंकि इसमें डेली सिर्फ 1.5GB डेटा ही मिलता है। इसके अलावा इसमें JioTV और JioAICloud एप का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। ये प्लान मंथली सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है।

Reliance Jio का 339 रुपये का प्रीपेड प्लान Reliance Jio के 339 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में भी 1.5GB डेली डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS दिए जाते हैं। ये प्लान भी मंथली सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। 319 रुपये और 339 रुपये वाले प्लान में सिर्फ इतना फर्क है कि 339 रुपये वाले प्लान में 14.95 रुपये का टॉकटाइम अलग से मिलता है। इस प्लान के साथ भी Google AI Pro का सब्सक्रिप्शन आता है। इसमें भी 5G डेटा बंडल नहीं है। साथ ही JioTV और JioAICloud की सुविधा भी इस प्लान में मिलती है। ये प्लान आपको वैल्यू कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा।