WhatsApp स्टोरेज फुल होने से हैं परेशान? इस टूल से मिनटों में खाली करें स्पेस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी का WhatsApp मैसेजिंग एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। जहां कुछ लोग इस मैसेंजर का इस्तेमाल नॉर्मल बातचीत के लिए करते हैं, वहीं दूसरे लोग WhatsApp का इस्तेमाल ऑफिस के काम और कुछ बिजनेस के लिए भी करते हैं। इसी वजह से हममें से कई लोगों के चैट्स में आम 'गुड मॉर्निंग' मैसेज और फोटोज से लेकर अपनों की फैमिली फोटोज, लंबे वीडियो फाइल्स और बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ भर जाता है। इसका मतलब ये भी है कि आपका WhatsApp स्टोरेज बहुत तेजी से भर जाता है। आपके फोन में कितना इंटरनल स्टोरेज है, इसके आधार पर आपको जल्द ही 'Storage is Full' का मैसेज दिखने लगेगा, जो एप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए स्पेस खाली करने की सलाह देता है।

इससे भी बड़ी और आम समस्या है बैकअप का फेल होना, जो क्लाउड स्टोरेज में कम स्पेस होने और आपकी एप में बहुत ज्यादा फाइल्स जमा हो जाने की वजह से हो सकता है। तो फिर, आप WhatsApp को बिना किसी रुकावट के स्मूद कैसे चला सकते हैं? यहीं पर एप का इन-बिल्ट स्टोरेज मैनेजर काम आता है। WhatsApp स्टोरेज मैनेजर इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स: WhatsApp स्टोरेज मैनेजर एक सिंपल और इस्तेमाल में आसान टूल है, जो समझदारी से इस्तेमाल करने पर बैकअप फेल होने से बचा सकता है और स्पेस खाली कर सकता है। आप इसे WhatsApp सेटिंग्स के 'Storage and Data' सेक्शन में 'Manage storage' के नाम से पा सकते हैं।

ये हिडन टूल दिखाता है कि WhatsApp और एप में सेव मीडिया कितना स्टोरेज घेर रहे हैं। ये आपके डिवाइस पर बची हुई फ्री स्पेस भी दिखाता है, चाहे वह Android हो या iOS। ये आपको साफ तौर पर दिखाता है कि आपकी चैट्स में कौन सी फाइल्स 5MB से बड़ी हैं। ये उन मैसेजेस को भी दिखाता है जो कई ग्रुप्स में बार-बार फॉरवर्ड किए गए हैं, जिनसे डुप्लिकेट फाइल्स बन जाती हैं। आप ये देखकर हैरान रह सकते हैं कि समय के साथ आपको अलग-अलग ग्रुप्स से कितनी गैर-जरूरी फाइल्स मिली हैं। मकसद बस इन्हें चेक करके डिलीट करना है।

इंडिविजुअल चैट्स और ग्रुप चैट्स देखने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। ये लंबी लिस्ट आपको अच्छा अंदाजा देगी कि कौन सा ग्रुप या पर्सनल चैट सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा है। ध्यान रखें कि ये मीडिया फाइल्स जितनी कम जगह लेंगी, आपका क्लाउड बैकअप उतना ही छोटा होगा। क्लाउड बैकअप जितना छोटा होगा, किसी दूसरे डिवाइस पर स्विच करते समय उतनी ही कम परेशानियां होंगी। कम साइज होने का मतलब ये भी है कि WhatsApp आपके क्लाउड स्टोरेज कोटे का कम इस्तेमाल करेगा।

स्टोरेज मैनेजर पर रेगुलर जाने और चैट्स के बीच की फाइल्स को क्लीन करने के अलावा, 'Media auto-download' को बंद कर देना भी एक अच्छा आइडिया है। आपको हर फाइल को देखकर खुद डाउनलोड करना होगा, लेकिन ये सेटिंग तब बहुत काम आती है जब आप ऐसे कई ग्रुप चैट्स का हिस्सा हों जिन्हें आप अक्सर चेक नहीं करते। कुछ ऐसे ग्रुप्स के लिए 'Disappearing messages' ऑन करना भी बेहतर ऑप्शन है जिन्हें आप बार-बार नहीं देखते।