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फोन की मेमोरी भरने से हैं परेशान? WhatsApp पर ऐसे बंद करें फोटो-वीडियो का ऑटो-डाउनलोड, चेक करें स्टेप्स

By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
Published: Sun, 20 Sep 2026 12:00 PM (IST)

WhatsApp पर आने वाले ढेरों फोटो, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट्स अगर अपने-आप डाउनलोड होते रहें, तो फोन का स्टोरेज बहुत ...और पढ़ें

WhatsApp पर फोटो और वीडियो का ऑटो-डाउनलोड ऐसे बंद करें। Photo- ChatGPT.

WhatsApp पर फोटो और वीडियो का ऑटो-डाउनलोड ऐसे बंद करें। Photo- ChatGPT. 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp यूजर्स को प्लेटफॉर्म की परवाह किए बिना कई बेहतरीन और काम के फीचर्स ऑफर करता है। हालांकि, अगर आप ध्यान न दें, तो ये फीचर्स काम के होने के बजाय परेशान करने वाले साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, WhatsApp फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑटो-डाउनलोड की सुविधा देता है। लेकिन अगर आप कई ग्रुप्स का हिस्सा हैं या रोजाना पर्सनल चैट्स में बहुत सी फाइल्स पाते हैं, तो मीडिया फाइल्स का ऑटो-डाउनलोड आपके डिवाइस के स्टोरेज को तेजी से भर सकता है। इसके चलते एक बार फाइल्स के अपने-आप डाउनलोड हो जाने के बाद आपको अनचाही फाइल्स को एक-एक करके डिलीट करने पर मजबूर होना पड़ता है। हालांकि, आप WhatsApp पर ऑटो-डाउनलोड को बंद करना चुन सकते हैं।

अगर आप सोच रहे हैं कि WhatsApp को फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स अपने-आप डाउनलोड करने से कैसे रोका जाए, तो हमने आपकी मदद के लिए एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड तैयार की है।

सभी चैट्स और ग्रुप्स से फोटो और वीडियो को अपने-आप डाउनलोड होने से कैसे रोकें?

  • अपने डिवाइस पर WhatsApp खोलें।
  • स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर में दिख रही अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करके अपनी प्रोफाइल पर जाएं।
  • अब मीडिया फाइल्स के ऑटो-डाउनलोड को बंद करने के लिए WhatsApp सेटिंग्स मेन्यू में नीचे स्क्रॉल करें।
  • ये सेटिंग्स बदलने के लिए Storage and data बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद स्क्रीन के नीचे तक स्क्रॉल करें।
  • यहां Media auto-download मेन्यू के तहत आप हर तरह की फाइल के लिए ऑटो-डाउनलोड को डिसेबल कर सकते हैं।
  • WhatsApp को इमेज अपने-आप डाउनलोड करने से रोकने के लिए Photos बटन पर टैप करें।
  • अगर आप ऑटो-डाउनलोड को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं, तो Never पर टैप करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं।
  • इसके अलावा, आप केवल Wi-Fi से कनेक्ट होने पर ही फोटो ऑटो-डाउनलोड करने के लिए Wi-Fi पर टैप कर सकते हैं।
  • अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से आप Audio फाइल्स, Videos और Documents के लिए भी ऑटो-डाउनलोड फीचर को बंद करने के लिए यही स्टेप्स दोहरा सकते हैं।
  • इसके अलावा, आप स्क्रीन के नीचे दिए गए बटन पर टैप करके 'Reset auto-download settings' भी कर सकते हैं।

किसी खास चैट या ग्रुप से फोटो को अपने-आप डाउनलोड होने से कैसे रोकें?

  • अपने डिवाइस पर WhatsApp खोलें।
  • अब उस ग्रुप चैट या पर्सनल चैट को खोलें जिसके फोटो अपने फोन में अपने-आप सेव होने से आप रोकना चाहते हैं।
  • इसके बाद उनकी प्रोफाइल खोलने के लिए कॉन्टैक्ट या ग्रुप के नाम पर टैप करें।
  • यहां आपको तब तक नीचे स्क्रॉल करना होगा जब तक आपको Save to Photos मेन्यू न दिखाई दे।
  • अब Save to Photos बटन पर टैप करें और ऑप्शन को Default (Off) या Never पर सेट कर दें।

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