क्या गलत हाथों में जा रही है आपकी लोकेशन हिस्ट्री? Apps को ट्रैक करने से ऐसे रोकें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जिसे आप हर जगह अपने साथ रखते हैं, जिससे ये पूरे दिन आपका एक पक्का साथी बना रहता है। हालांकि, भले ही ये डिवाइस कई मायनों में काफी काम का हो, लेकिन ये आपकी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। इसकी एक वजह ये है कि आपका स्मार्टफोन उन सभी जगहों का हिसाब रखता है जहां-जहां आप जाते हैं। इसके अलावा, कुछ एप्स आपके ट्रैवल पैटर्न और लोकेशन डेटा को भी अपने पास सेव रख सकते हैं, जो एक बड़ा प्राइवेसी इशू बन सकता है। खासकर तब, जब ये डेटा गलत हाथों में पड़ जाए। राहत की बात ये है कि अपनी लोकेशन सेटिंग्स पर कंट्रोल रखकर आप गैर-जरूरी ट्रैकिंग को रोक सकते हैं और अपनी प्राइवेसी की हिफाजत कर सकते हैं। एप्स को अपनी लोकेशन ट्रैक करने से रोकने का तरीका आइए जानते हैं।

स्मार्टफोन से लोकेशन एक्सेस कैसे हटाएं? एप्स को अपनी लोकेशन ट्रैक करने से रोकना बेहद आसान है। हालांकि, आप जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से ओवरऑल स्टेप्स थोड़े अलग हो सकते हैं। अगर आप एक iOS डिवाइस चला रहे हैं, तो आप सीधे Settings खोलें > Privacy & Security पर जाएं > Location Services चुनें। अब आपको एप्स की एक लिस्ट और हर एप के पास किस तरह का एक्सेस है, वह दिखाई देगा। सभी एप्स के लिए लोकेशन एक्सेस चेक करें और आप उन्हें कभी भी 'Always', 'While Using the App', या 'Never' के बीच बदल सकते हैं।

दूसरी तरफ, अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप Settings में जाएं > Location पर टैप करें > App location permissions में जाएं > अब आप अलग-अलग एप्स को रिव्यू कर सकते हैं और उनका एक्सेस बदल सकते हैं।

अगर आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि किसी खास एप का लोकेशन एक्सेस हटाना चाहिए या नहीं, तो आप खुद से बस एक सीधा सा सवाल पूछ सकते हैं: 'क्या इस एप को सच में यह जानने की जरूरत है कि मैं कहां हूं?' और अगर जवाब 'ना' है, तो आप उसे खुद को ट्रैक करने से रोक सकते हैं। किसी मैप्स एप को आपकी लोकेशन की जरूरत हो सकती है, जबकि किसी गेम, शॉपिंग एप या एक साधारण कैलकुलेटर को इसकी कतई जरूरत नहीं होती। अगर किसी एप को इसकी जरूरत नहीं है, तो उसका एक्सेस बंद कर देना प्राइवेसी के लिहाज से एक आसान और बड़ी जीत है।

क्या हो सकता है? जब आप किसी एप को अपनी लोकेशन इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं, तो वह इस जानकारी का इस्तेमाल आप जहां हैं, उसके हिसाब से फीचर्स देने के लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक मैप्स एप नेविगेशन दे सकता है, जबकि एक वेदर ऐप लोकल मौसम का हाल दिखा सकता है।