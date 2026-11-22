टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आ गया है और अब घरों में गीजर का यूज अब बढ़ने लगा है। सुबह नहाने से लेकर बर्तन धोने तक गर्म पानी की जरूरत महसूस होने लगी है। ऐसे में कई लोग गीजर को लंबे टाइम तक ऑन रखते हैं, जिस्की वजह से बिजली की खपत बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आपके घर में भी इलेक्ट्रिक गीजर है, तो इसका यूज करते टाइम कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें।

इससे न सिर्फ बिजली की बचत हो सकती है, बल्कि गीजर की लाइफ भी बेहतर हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसी 4 चीजें जिन्हें फॉलो करके आप बिजली बिल कम रख सकते हैं और गीजर का बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं।

बार-बार ऑन-ऑफ करने से बचें सबसे पहले तो अगर आपको दिन में कई बार गर्म पानी की जरूरत पड़ रही है, तो हर बार गीजर को दोबारा गर्म करने के बजाय जरूरत के हिसाब से यूज करने की प्लनिंग करें। पानी गर्म होने के बाद गीजर ऑफ कर दें। साथ ही बेवजह इसे लंबे टाइम तक ऑन न छोड़ें। इससे बिजली की खपत कम रखने में हेल्प मिलेगी।

सही तापमान पर सेट करें इसके बाद गीजर का तापमान सेट करें। बहुत ज्यादा तापमान रखने से बिजली की खपत बढ़ सकती है। इसे भी जरूरत के हिसाब से सेट करें। आमतौर पर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान नॉर्मल इस्तेमाल के लिए बेस्ट है। इससे पानी जरूरत से ज्यादा गर्म नहीं होगा और ऊर्जा की बचत करने में हेल्प मिलेगी।

गीजर की रेगुलर सर्विस भी कराएं साथ ही गीजर की समय-समय पर सफाई और सर्विसिंग भी करवाएं। लंबे टाइम तक यूज होने पर टैंक में स्केल और खनिज जमा हो सकते हैं। इसकी वजह से हीटिंग की क्षमता खराब हो सकती है और पानी गर्म करने में ज्यादा टाइम लग सकता है।