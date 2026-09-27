क्या हैक हो गया है आपका Facebook अकाउंट? बिना देर किए इन तरीकों से वापस पाएं पूरा एक्सेस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Facebook अकाउंट का हैक होना काफी तनाव भरा अनुभव हो सकता है। फेसबुक अकाउंट हैक होने का मतलब है कि आपके कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल डेटा, फोटोज और बाकी डिटेल्स का कंट्रोल किसी अनजान शख्स या ग्रुप के हाथ में चला जाना, जो इसका गलत या गैर-कानूनी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, तो तुरंत एक्शन लेने से आप नुकसान को काफी हद तक रोक सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर, पोस्ट्स, कमेंट्स, मैसेजेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपने-आप बदलाव दिखना अकाउंट हैक होने के आम संकेत माने जाते हैं। Meta फिलहाल फेसबुक अकाउंट्स को सेफ रखने के लिए कई तरीके देता है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, तो इसे वापस सुरक्षित करने के कई रास्ते मौजूद हैं।

हैक हुए फेसबुक अकाउंट के आम संकेतों में बिना आपकी मर्जी के पोस्ट्स और कमेंट्स होना और अनऑथराइज्ड अकाउंट बदलाव शामिल हैं। जैसे प्रोफाइल पिक्चर, पासवर्ड या कॉन्टैक्ट डिटेल्स का बदल जाना। कुछ यूज़र्स के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करना बंद कर देता है और उन्हें अनजान लॉगिन के अलर्ट्स मिलने लगते हैं। आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करने में भी परेशानी हो सकती है। आप अनजान जगहों से लॉगिन या बिना आपकी परमिशन के अकाउंट से ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर का हटना या जुड़ना भी नोटिस कर सकते हैं।

अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने के लिए ये रही पूरी गाइड: हैक हुआ Facebook अकाउंट कैसे रिकवर करें? अगर यूज़र्स को लगता है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, तो वे इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

फेसबुक के हैक अकाउंट रिकवरी पेज पर जाएं: facebook.com/hacked

आप फोन, कंप्यूटर या किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपने पहले कभी फेसबुक में लॉगिन किया हो।

कोई दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालकर देखें, जो शायद आप भूल गए हों कि आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अगर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, तो कंट्री कोड के साथ डालने की कोशिश करें।

अपने ईमेल प्रोवाइडर से संपर्क करें और देखें कि क्या वे आपके ईमेल अकाउंट का एक्सेस वापस पाने में मदद कर सकते हैं। अगर ये तरीका आपके काम आ गया है, तो तुरंत अपना पासवर्ड इस तरह बदलें: अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करें।

अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें > Settings and privacy पर जाएं।

Accounts Centre खोलें।

Password and security चुनें।

Change Password पर क्लिक करके नया पासवर्ड सेट करें। अगर आपके फेसबुक अकाउंट का एक्सेस अभी भी नहीं मिल रहा है, तो हैक अकाउंट को ढूंढने और रिकवर करने के लिए फेसबुक कुछ अतिरिक्त तरीके भी देता है:

किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करें जिससे आपने पहले कभी फेसबुक लॉगिन किया हो। ये आपका अपना फोन या कंप्यूटर हो सकता है या फिर कोई पुराना फोन या परिवार के किसी मेंबर का लैपटॉप हो सकता है। फेसबुक के अकाउंट आइडेंटिफिकेशन पेज को खोलें: facebook.com/login/identify

वह ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपको लगता है कि आपके फेसबुक अकाउंट से जुड़ा हो सकता है। अगर ये काम न करे, तो अपना अकाउंट नेम या यूजरनेम डालने की कोशिश करें। फेसबुक अकाउंट मिल जाने के बाद क्या करें? जब आपका अकाउंट लोकेट हो जाए, तो इन रिकवरी ऑप्शन्स को फॉलो करें: