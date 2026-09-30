बिना नंबर बदले बदलना चाहते हैं सिम? दूसरे नेटवर्क में अपना मोबाइल नंबर ऐसे करें पोर्ट, जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अलग-अलग टैरिफ कीमतों पर अलग-अलग बेनिफिट्स और वैलिडिटी के साथ कई सारे प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स ऑफर करते हैं। Airtel, Jio, Vodafone Idea (Vi), और BSNL जैसी कंपनियां कस्टमर्स को कई चॉइसेस देती हैं, जिससे वे अपनी जरूरतों और यूसेज के हिसाब से बेस्ट प्लान हासिल कर सकें। हालांकि, आपको अक्सर ऐसा लग सकता है कि आपका मौजूदा प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है या आपके मुताबिक वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रहा है। वहीं साथ ही, कोई दूसरी टेलीकॉम कंपनी बिल्कुल वही या उसके काफी करीब ऑफर कर रही हो सकती है जिसकी आपको असल में जरूरत है। ऐसे मामलों में, आप अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करके अपने मौजूदा फोन नंबर को किसी दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करना चुन सकते हैं।

अपने मौजूदा फोन नंबर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर आसानी से पोर्ट करने में आपकी मदद के लिए यहां एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है। एक नेटवर्क से दूसरे में मोबाइल नंबर पोर्ट करने की एलिजिबिलिटी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) का कहना है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) फैसिलिटी का फायदा उठाने के लिए: मौजूदा ऑपरेटर के नेटवर्क पर एक्टिवेशन को 90 दिन से ज्यादा का समय हो चुका हो।

अगर आपके पास पोस्ट-पेड मोबाइल कनेक्शन है, तो TSP के सभी बकाया बिल पूरी तरह क्लियर होने चाहिए।

आपने अपने मोबाइल नंबर के चेंज ऑफ ओनरशिप के लिए अप्लाई न किया हो।

आपका फोन नंबर सब-ज्यूडिस नहीं होना चाहिए या किसी कोर्ट ने इसकी पोर्टेबिलिटी पर रोक न लगाई हो।

आपका फोन नंबर किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन्स के तहत नहीं होना चाहिए।

जिस फोन नंबर को पोर्ट करना है उसका सिम पिछले सात दिनों के अंदर बदला या रिप्लेस नहीं किया गया हो। एक नेटवर्क से दूसरे में अपना मोबाइल नंबर कैसे पोर्ट करें? सबसे पहले एक वैलिड यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) जनरेट करें। आप अपने फोन नंबर से एक SMS भेजकर UPC जनरेट कर सकते हैं।

इस मैसेज को कॉपी करें और 1900 पर भेज दें: PORT <10-digit phone number>

आपको 1901 नंबर से UPC मिलेगा, जिसे आपको इस प्रोसेस के दौरान सबमिट करना होगा।

अब अपनी पसंद के TSP के पॉइंट ऑफ सेल पर जाएं > कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म (CAF) और पोर्टिंग फॉर्म भरें।

इसके बाद अपने नंबर को पोर्ट करने का चार्ज पे करें > KYC प्रोसेस पूरा करें। आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होने को कन्फर्म करते हुए आपको MNP सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक SMS मिलेगा।

आप 24 घंटे के अंदर अपनी पोर्टिंग रिक्वेस्ट विथड्रॉ भी कर सकते हैं।

तीन वर्किंग डेज के अंदर आपका नंबर नए नेटवर्क पर पोर्ट हो जाना चाहिए। इसका कन्फर्मेशन भी आपको चार घंटे के अंदर SMS के जरिए मिल जाएगा।

एक बार जब आपको उसी फोन नंबर के साथ अपना नया सिम मिल जाए, तो आपको इसे अपने हैंडसेट में लगाना होगा।

वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होते ही आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। यह भी पढ़ें: 8,000mAh बैटरी वाला Oppo का 5G स्मार्टफोन, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और Dimensity 7360 Max प्रोसेसर भी



