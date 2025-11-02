कैसे करें इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से UPI पेमेंट? जानिए पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके भारत में आसानी से UPI पेमेंट कर सकते हैं। जी हां, यह बिल्कुल मुमकिन है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कुछ देशों में यूजर्स के लिए यह सुविधा चालू कर दी है। इससे विदेश में रहने वाले भारतीय और दूसरे यूजर्स अपने विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके भारत में आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। आज हम आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

कैसे करें इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से UPI का इस्तेमाल? इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से UPI का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसा UPI ऐप डाउनलोड करना होगा जो विदेशी नंबर्स को सपोर्ट करता हो जैसे आप चाहें तो Paytm, PhonePe, BHIM, Google Pay (Indian version) या आपके बैंक की मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।