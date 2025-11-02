कैसे करें इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से UPI पेमेंट? जानिए पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप
अब आप अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से भारत में UPI पेमेंट कर सकते हैं। NPCI ने यह सुविधा शुरू की है। Paytm, PhonePe जैसे UPI ऐप डाउनलोड करें, अपना कंट्री कोड और मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP से वेरिफाई करें, बैंक अकाउंट लिंक करें, और UPI पिन सेट करें। NRE या NRO अकाउंट होना जरूरी है, और आपका नंबर बैंक में लिंक होना चाहिए।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके भारत में आसानी से UPI पेमेंट कर सकते हैं। जी हां, यह बिल्कुल मुमकिन है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कुछ देशों में यूजर्स के लिए यह सुविधा चालू कर दी है। इससे विदेश में रहने वाले भारतीय और दूसरे यूजर्स अपने विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके भारत में आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। आज हम आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
कैसे करें इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से UPI का इस्तेमाल?
इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से UPI का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसा UPI ऐप डाउनलोड करना होगा जो विदेशी नंबर्स को सपोर्ट करता हो जैसे आप चाहें तो Paytm, PhonePe, BHIM, Google Pay (Indian version) या आपके बैंक की मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- सबसे पहले अपने मोबाइल के ऐप स्टोर से UPI ऐप डाउनलोड करें जो इंटरनेशनल नंबर सपोर्ट करता हो।
- इसके बाद ऐप खोलकर अपना Country Code जैसे +1, +971 आदि और इंटरनेशनल मोबाइल नंबर एंटर करें।
- इतना करने पर ऐप आपके इंटरनेशनल नंबर पर OTP सेंड करेगा।
- इस काम के लिए आपके फोन में इंटरनेशनल SMS या रोमिंग बैलेंस होना चाहिए।
- अब वेरिफिकेशन के बाद ऐप अपने-आप आपके उस भारतीय बैंक अकाउंट को डिटेक्ट करेगा जो आपके नंबर से जुड़ा है।
- अपने भारतीय डेबिट कार्ड के आखिरी 6 अंक और एक्सपायरी डेट एंटर कर एक नया UPI PIN सेट करना होगा।
- इतना करने के बाद अब आप भारत में QR कोड स्कैन करके, UPI ID डालकर या मोबाइल नंबर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
इन बातों का रखें खास ध्यान
इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से UPI का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास NRE (Non-Resident External) या NRO (Non-Resident Ordinary) अकाउंट होना जरूरी है। साथ ही बैंक रिकॉर्ड में वो इंटरनेशनल नंबर लिंक होना जरूरी है जो आप UPI ऐप में यूज करना चाहते हैं। आपका देश NPCI द्वारा समर्थित देशों की लिस्ट में होना भी जरूरी है।
