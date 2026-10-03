पुराना iPhone खरीदने जा रहे हैं? इस एक ट्रिक से तुरंत पकड़ें कि फोन वारंटी में है या नहीं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। खासकर Apple के फ्लैगशिप मॉडल्स की कीमत काफी ज्यादा होती है। आज की तारीख में iPhone 17 ही करीब 1 लाख रुपये का है। इतना महंगा डिवाइस दिनभर अपनी जेब में रखने के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। इसलिए, ये जानना काफी काम आ सकता है कि फोन अभी भी Apple की वारंटी में कवर है या नहीं, खासकर तब जब डिवाइस में कोई हार्डवेयर से जुड़ी दिक्कत आ जाए या उसे सर्विसिंग की जरूरत हो। वारंटी स्टेटस चेक करना पुराना iPhone खरीदते समय भी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आप ये वेरिफाई कर सकते हैं कि डिवाइस पर अभी भी एक्टिव कवरेज है या नहीं। अच्छी बात ये है कि Apple इस जानकारी को चेक करने के लिए एक से ज्यादा तरीके देता है। यहां हमने अलग-अलग तरीकों से अपने iPhone का वारंटी स्टेटस चेक करने का पूरा प्रोसेस बताया है।

iPhone का वारंटी स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी है? iPhone को रिपेयर के लिए ले जाने से पहले उसका वारंटी स्टेटस चेक करने से आपको ये पता लगाने में मदद मिलती है कि फोन अभी भी कवर्ड है या नहीं। Apple की लिमिटेड वारंटी किसी iPhone को खरीदारी की तारीख से एक साल तक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी दिक्कतों के खिलाफ कवर करती है। हालांकि, अचानक होने वाले नुकसान और रेगुलर इस्तेमाल के चलते घिस चुकी बैटरी स्टैंडर्ड वारंटी के तहत कवर नहीं होती हैं।

कवरेज पेज ये भी दिखा सकता है कि iPhone पर कोई AppleCare प्लान एक्टिव है या नहीं और साथ ही लागू होने वाले कवरेज की जानकारी भी देता है। रिपेयर के लिए जेब से पैसे देने से पहले ये जानना काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वारंटी या एक्टिव AppleCare प्लान के तहत आने वाली दिक्कतों को तय शर्तों के मुताबिक सर्विस के लिए एलिजिबल माना जा सकता है।

ये जानकारी सेकंड-हैंड iPhone खरीदते समय भी काम आ सकती है। कवरेज स्टेटस चेक करने से ये साफ अंदाजा मिल जाता है कि डिवाइस अभी भी अपने वारंटी पीरियड में है या उस पर कोई एडिशनल AppleCare कवरेज मौजूद है।

Settings एप से iPhone का वारंटी स्टेटस कैसे चेक करें? Apple सीधे iPhone से ही कवरेज चेक करने की सुविधा देता है। iOS वर्जन के हिसाब से मेन्यू में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मौजूदा वर्जन्स पर ये जानकारी AppleCare & Warranty सेक्शन में मिल जाती है।

अपने iPhone पर Settings एप खोलें।

नीचे स्क्रॉल करें और General पर टैप करें।

AppleCare & Warranty पर टैप करें।

उन Apple डिवाइसेज की लिस्ट में से अपना iPhone चुनें जिनमें आपने साइन इन किया हुआ है।

इसके बाद आप उपलब्ध वारंटी या AppleCare कवरेज की जानकारी देख सकेंगे, जिसमें लागू होने पर कवरेज की एक्सपायरी डेट भी शामिल होती है। अगर आपके अकाउंट से कई सारे Apple डिवाइसेज जुड़े हैं, तो AppleCare & Warranty सेक्शन उन्हें अलग-अलग दिखा सकता है, जिससे आप संबंधित डिवाइस को चुन सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, सपोर्टेड डिवाइसेज पर ये जानकारी सीधे AppleCare & Warranty सेटिंग्स के जरिए देखी जा सकती है।

लेकिन अगर आपको संबंधित प्लान नहीं मिल पा रहा है, तो कवरेज चेक करने और कवरेज से जुड़ी जानकारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक और तरीका मौजूद है। Apple की वेबसाइट से iPhone का वारंटी स्टेटस कैसे चेक करें? आप Apple के ऑफिशियल कवरेज चेकर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन भी अपने iPhone की वारंटी और AppleCare कवरेज चेक कर सकते हैं। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब आपके पास iPhone की सेटिंग्स एप का एक्सेस न हो या आप सीरियल नंबर की मदद से किसी डिवाइस को चेक करना चाहते हों।