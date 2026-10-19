2G नेटवर्क की ये सेटिंग ज्यादातर लोग कर देते हैं नजरअंदाज, फोन में ऐसे करें बंद

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने से परेशान हैं? अगर हां तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। स्क्रीन की ब्राइटनेस, बैकग्राउंड में चलने वाले एप्स और यहां तक की खराब नेटवर्क भी इनमें शामिल हो सकता है। फोन की नेटवर्क सेटिंग भी बैटरी बैकअप को खराब कर सकती है।

आज ज्यादातर लोग अपने फोन में 4G या 5G नेटवर्क यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फोन्स में 2G नेटवर्क से जुड़ी सेटिंग मौजूद है। जरूरत के मुताबिक इसे चेंज करने से कुछ कंडीशंस में बैटरी की खपत कम करने में मदद मिल सकती है। चलिए जानते हैं कैसे...

2G नेटवर्क ऑफ करने से क्या होगा? जब मोबाइल को खराब नेटवर्क सिग्नल मिलता है, तो वो नेटवर्क से कनेक्शन बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। ऐसे में बैटरी की खपत बढ़ जाती है। हालांकि, सिर्फ 2G सेटिंग ऑन होने से ही बैटरी तेजी से खत्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका असर फोन के मॉडल, नेटवर्क की कंडीशन और यूज करने के तरीके पर भी डिपेंड करता है।

अगर आपका फोन 4G या 5G पर ठीक से चल रहा है और आपको 2G की जरूरत नहीं है, तो इसे ऑफ करना आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इससे कुछ कंडीशंस में नेटवर्क से जुड़ी अनावश्यक गतिविधियां कम किया जा सकता है। हालांकि, बैटरी बैकअप में इससे काफी ज्यादा सुधार होगा इसकी गारंटी नहीं है लेकिन थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा।