पुराने बचकाने हैंडल से हैं परेशान? ऐसे बदलें अपना Instagram यूजरनेम, जानें आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। किसी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए यूजरनेम चुनना कई बार ऐसा फैसला लगता है जिसके साथ आपको जिंदगी भर रहना पड़ेगा, खासकर तब जब आप पहली बार ऐसा कर रहे हों। कुछ सालों बाद वही रैंडम निकनेम, नंबर्स की लंबी लिस्ट या टीनेज के दिनों वाला जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हैंडल उतना स्मार्ट नहीं लगता। ऐसे मामलों में, जब आप किसी प्रोफेशनल अकाउंट पर स्विच कर रहे हों, किसी बिजनेस की रीब्रांडिंग कर रहे हों या बस कोई ऐसा हैंडल चाहते हों जो आज की आपकी पहचान को बेहतर तरीके से दिखाता हो, तो आप अपना यूजरनेम बदलना चाह सकते हैं। अगर आप Instagram इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छी बात ये है कि नया अकाउंट बनाए बिना भी अपना यूजरनेम बदलने का एक सीधा तरीका मौजूद है।

Instagram पर यूजरनेम बदलना: Instagram आपके यूजरनेम (जो कि आपका हैंडल होता है) को प्रोफाइल पर दिखने वाले टाइटल (डिस्प्ले नेम) से अलग रखता है। यूजरनेम आपकी प्रोफाइल पेज के सबसे ऊपर दिखाई देता है और ये आपके Instagram प्रोफाइल URL का हिस्सा बनता है। इसलिए, इसका यूनिक होना जरूरी है। इसमें लेटर्स, नंबर्स, पीरियड्स और अंडरस्कोर शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ, डिस्प्ले नेम का यूनिक होना जरूरी नहीं है और उस पर इस तरह की बंदिशें भी लागू नहीं होती हैं।

लेकिन प्रोसेस शुरू करने और नया यूजरनेम कन्फर्म करने से पहले, नए हैंडल को ध्यान से चेक कर लेना सही रहता है। खास तौर पर तब, जब अकाउंट काम के सिलसिले में इस्तेमाल होता हो या बड़े पैमाने पर लोगों के साथ शेयर किया गया हो।

Instagram यूजरनेम कैसे बदलें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड अपने iPhone या Android फोन पर Instagram एप खोलें और उस अकाउंट में लॉगिन करें जिसका यूजरनेम आप बदलना चाहते हैं।

अपनी प्रोफाइल खोलने के लिए बॉटम-राइट कॉर्नर में अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें।

अपने बायो के ठीक नीचे दिख रहे Edit Profile ऑप्शन पर टैप करें।

अब Username फील्ड पर टैप करें।

पुराने यूजरनेम को डिलीट करें और वो नया हैंडल एंटर करें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं।

Instagram आपको बता देगा कि वह यूजरनेम उपलब्ध है या नहीं। अगर वह पहले से किसी और के पास है, तो आपको कोई दूसरा नाम चुनना होगा।

उपलब्ध यूजरनेम एंटर करने के बाद, चेंज को सेव करने के लिए टॉप-राइट कॉर्नर में दिए गए चेकमार्क पर टैप करें। ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें Instagram पर यूजरनेम पूरी तरह यूनिक होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपका मनपसंद हैंडल पहले से किसी और ने ले रखा है, तो एप आपको उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। ऐसे में आप कोई नंबर, डॉट या अंडरस्कोर जोड़ सकते हैं या नाम का कोई छोटा वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं।

यूं तो इसे कितनी बार अपडेट किया जा सकता है, इस पर कोई ऑफिशियल लिमिट नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 14 दिनों का लॉक-इन पीरियड देता है। अगर इस दौरान आपका मन बदलता है, तो आप वापस अपने पुराने यूजरनेम पर स्विच कर सकते हैं।