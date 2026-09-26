बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैसे बदलें? नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत, घर बैठे करें अपडेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के टाइम में बैंक अकाउंट से सही मोबाइल नंबर लिंक होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। बैंकिंग से जुड़े OTP, ट्रांजैक्शन अलर्ट, UPI वेरिफिकेशन और कई जरूरी अपडेट रजिस्टर्ड नंबर पर ही मिलते हैं। इसलिए अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है, खो गया है या आपने नया नंबर खरीद लिया है, तो उसे बैंक रिकॉर्ड में भी अपडेट करवाना जरूरी है।

हालांकि अच्छी बात ये है कि अब इस काम के लिए भी आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। कई बैंक ग्राहकों को इसके लिए ऑनलाइन सुविधा ऑफर करते हैं लेकिन बैंक के नियम और उपलब्ध ऑप्शन अलग-अलग हो सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि अगर नंबर अपडेट नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकती है...

नंबर अपडेट नहीं है तो क्या होगा? अगर बैंक में गलत या पुराना नंबर लिंक है तो इसकी वजह से आपको अकाउंट में होने वाले लेन-देन का अलर्ट नहीं मिलेगा। कुछ बैंकिंग सर्विस में तो OTP की जरूरत पड़ती ही रहती है, ऐसे में पुराना नंबर बंद होने पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए नंबर चेंज करने के बाद बैंक रिकॉर्ड में नया नंबर अपडेट करना काफी ज्यादा जरूरी है।