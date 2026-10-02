अस्पताल का कोई बिल नहीं देना होगा! सरकार की इस योजना से उठाएं मुफ्त इलाज का फायदा, ऑनलाइन ऐसे बनाएं अपना कार्ड
भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) देश के पात्र नागरिकों को कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती है। ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए सुलभ और किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड सरकार की एक ऐसी ही पहल है जो नागरिकों को आसानी से मेडिकल केयर पाने में मदद करती है। ये कार्ड एलिजिबल लोगों को सस्ती दरों पर इलाज और दवाएं लेने की सुविधा देता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि पात्र लाभार्थियों पर अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के खर्च का आर्थिक बोझ कम हो सके। इतना ही नहीं, ये प्रक्रिया को बेहद आसान भी बनाता है, क्योंकि व्यक्ति को कैशलेस और पेपरलेस हेल्थकेयर सर्विसेज का एक्सेस मिलता है। अगर आप भी अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। तो यहां एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है जहां हम आपको बताएंगे कि आप आयुष्मान भारत कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं।
ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें
इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आप आयुष्मान भारत कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहां कुछ बातें दी गई हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए:
- अपना आधार कार्ड तैयार रखें क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान ये पहचान का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण होगा।
- ये सुनिश्चित करें कि आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव हो और आपके पास मौजूद हो।
- जिस डिवाइस (फोन या टैबलेट) से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका कैमरा सही तरीके से काम कर रहा होना चाहिए।
- नए आयुष्मान भारत कार्ड के लिए अप्लाई करते समय ये पक्का कर लें कि आपका डिवाइस एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हो।
आयुष्मान भारत कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
सबसे पहले चेक करें कि क्या आप आयुष्मान भारत कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद, बस अपने Android या iOS डिवाइस पर Ayushman app डाउनलोड करें > जरूरी परमिशन दें > OTP के जरिए लॉग इन करें > अपना राज्य और जिला चुनें > स्कीम लिस्ट में से PM-JAY चुनें > एलिजिबिलिटी लिस्ट में अपना नाम खोजें > ऐसा करने के लिए आप आधार कार्ड, फैमिली आईडी, राशन कार्ड या अपने नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं > अपने नाम के बगल में दिए गए e-KYC या Action बटन पर क्लिक करें > लाइव फोटो खींचकर e-KYC की प्रक्रिया पूरी करें > दूसरी जरूरी डिटेल्स भरें > अपना एप्लिकेशन सबमिट करें > एप्लिकेशन अप्रूव होने तक इंतजार करें > फिर अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर लें।
आयुष्मान भारत कार्ड के फायदे:
आयुष्मान भारत कार्ड के साथ आपको मिलने वाले कुछ मेजर बेनिफिट्स यहां दिए गए हैं:
- ये अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के लिए हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का खर्च कवर करता है।
- उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, आपके परिवार के हर मेंबर को इसमें कवर किया जा सकता है।
- आपको अस्पताल में कोई कैश नहीं देना पड़ता; स्कीम के तहत बिल का भुगतान सीधे अस्पताल को कर दिया जाता है।
- अगर आपको कार्ड बनवाने से पहले से भी कोई बीमारी थी, तो भी वह इस स्कीम में कवर होती है, जबकि दूसरी हेल्थ पॉलिसीज में ऐसी कई शर्तें होती हैं।
- आप इस कार्ड का इस्तेमाल किसी भी राज्य के लिस्टेड (पैनल में शामिल) अस्पतालों में कर सकते हैं, न केवल अपने गृह राज्य में।
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