Facebook पर Reels और Post को हाइड करने के लिए हैं परेशान? ये तरीका आएगा आपके काम

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Facebook Privacy Setting: आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक (Facebook) काफी लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के बाद भी आज भी लोगों के बीच फेसबुक का क्रेज बना हुआ है। फेसबुक और इंस्टाग्राम (Instagram) की पेरेंट कंपनी मेटा (Meta) आए दिन यूजर्स के लिए कई फीचर लेकर आती है। अभी मेटा यूजर्स को कई प्राइवेसी फीचर्स ऑफर कर रही है।

आइए जानते हैं कि इस फीचर में आपको कौन सी सुविधा मिलेगीा। फेसबुक का इस्तेमाल कई लोग फेमस होने के लिए करते हैं तो कई लोग इसमें प्राइवेसी चाहते हैं ताकि उनकी सोशल मीडिया की डिटेल्स हर कोई नहीं देखें।

ऐसे में अब आप जिसे चाहें उसे ही अपनी स्टोरी, पोस्ट और रील्स दिखा सकते हैं।इसका मतलब ये हुआ कि आप अब रील के लिए ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने फेसबुक अकाउंट को अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं।

अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं तो आपके फेसबुक रील्स को वहीं देखेंगे जिनको आपने परमिशन दिया है। इसमें रील्स के साथ ही फेसबुक पोस्ट, स्टेरीज के लिए भी आप डिफॉल्ट ऑडियंस सेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सेटिंग को किस तरह ऑन किया जाता है।

फेसबुक प्राइवेसी सेटिंग को ऑन करने के तरीके

फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग को आप दे तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप ब्राउजर पर जाकर के भी फेसबुक ओपन करके सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा, आप फेसबुक ऐप के जरिये भी सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं।

रील्स के लिए ऐसे करें सेटिंग

आपको सबसे पहले अपने फोन में फेसबुक ओपन करना है। इसके बाद आप प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें।

अब आप सेटिंग के आइकन पर क्लिक करें।

इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं। यहां आपको Audience and Visibilty को सिलेक्ट करना है।

इसमें आपको Reels के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहां पर Allow others to share your reels to their stories के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।

अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो रील्स अपलोड कर रहे हं वो कोई भी शेयर ना करें तो आप No पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको नीचे reels default audience सेक्शन में Public, Friend, Friend Except में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।

पोस्ट के लिए अपनाएं यह तरीका

Reels की तरह ही Audience and Visibilty सेक्शन में पोस्ट का भी ऑप्शन है। आपको इस पर क्लिक करना है। यहां आपको दो ऑप्शन मिलेगा- Who can See your future post और Limit who can see you last posts, इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आप भविष्य के पोस्ट के लिए सेटिंग करना चाहते हैं पहले ऑप्शन को चुनें। वहीं अगर आप पुराने पोस्ट के लिए भी सेटिंग करना चाहते हैं तब आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करें।

स्टोरीज के लिए ऐसे करें सेटिंग

Audience and Visibilty सेक्शन में स्टोरीज का भी ऑप्शन दिया जाता है।इसको क्लिक करते ही आपको स्टोरी प्राइवेसी, शेयरिंग ऑप्शन, स्टोरी अर्काइव्ड और स्टोरी म्यूज जैसे कई ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जिसमें बदलाव करना चाहते हैं उन सेटिंग पर क्लिक करें।