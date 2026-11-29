टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते टाइम कभी न कभी यूजर्स को स्टोरेज फुल होने की समस्या का सामना जरूरत करना पड़ता है। मोबाइल में फोटो, वीडियो, एप्स और दूसरी फाइलें जमा होने की वजह से धीरे-धीरे इंटरनल स्टोरेज भर जाती है। इसके बाद कई बार तो मोबाइल की परफॉर्मेंस भी खराब होने लग जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फोन में ज्यादा स्टोरेज खाली रखने से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? इसका जवाब है हां, लेकिन इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं

स्टोरेज फुल होने पर क्यों स्लो हो जाता है फोन? आसान शब्दों में कहें तो स्मार्टफोन को एप्स चलाने, टेम्पररी फाइलें बनाने, अपडेट इंस्टॉल करने और डेटा सेव करने के लिए खाली स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जब फोन की इंटरनल स्टोरेज लगभग फुल भर जाती है, तो इन कामों के लिए भी जगह नहीं मिलती। इसकी वजह से एप्स की परफॉर्मेंस स्लो पड़ जाती है। साथ ही एप्स खुलने में टाइम ले सकते हैं और फोन में हैंग या लैग की समस्या भी आ सकती है।

कितनी स्टोरेज खाली रखना जरूरी? मोबाइल की परफॉर्मेंस बेहतर बनाए रखने के लिए ट्राई करें कि इंटरनल स्टोरेज का कम से कम 10 से 20 परसेंट खाली रहे। उदाहरण के लिए अगर आपके पास में कोई ऐसा फोन है जिसमें 128GB स्टोरेज है, तो करीब 13GB से 26GB जगह खाली बेहतर रहेगा। हालांकि यह कोई तय नियम नहीं है और फोन के मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज के बेस पर जरूरत अलग-अलग हो सकती है।