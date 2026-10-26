करवाचौथ पर खरीद रहे हैं गोल्ड ज्वैलरी, असली है या नकली ऑनलाइन करें चेक

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। त्यौहारी सीजन में भारत में सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। करवचौथ, धनतेरस और दीवाली के मौके पर भी लोग सोने की खूब खरीदारी करते हैं। अगर आप भी आने वाले इन त्यौहारों पर सोने की खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ बीआईएस हॉलमार्क देखकर सोने की ज्वैलरी घर न लाए। हॉलमार्क के साथ साथ ज्वैलरी में HUID (हॉलमार्क यूनीक आईडेंटिफिकेशन) चेक करना बेहद जरूरी है।

आजकल गोल्ड ज्वैलरी में हॉलमार्क के साथ-साथ HUID भी प्रिंटेड होता है। यह 6-डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इस कोड को BIS Care मोबाइल एप में HUID को चेक कर ज्वैलरी के डिटेल और प्यूरिटी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

गोल्ड ज्वैलरी के HUID कोड को कैसे वेरिफाई करें? गोल्ड ज्वैलरी के प्रिंटेड HUID कोड को आसानी से ऑनलाइन वेरिफाई किया जा सकता है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप ज्वैलरी खरीदने से पहले HUID नंबर से ज्वैलरी डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।